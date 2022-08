Έσπασε το φράγμα των 1.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα το ρεύμα στη Γερμανία

Σε πρωτόγνωρα επίπεδα διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο έτος και στη Γερμανία καθώς η τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εκτινάχθηκε σήμερα πάνω από τα 1050 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 10.20 π.μ., σύμφωνα με το Bloomberg.



Το φράγμα των 1.000 ευρώ είχαν σπάσει τα αντίστοιχα συμβόλαια στη Γαλλία την Παρασκευή, 26 Αυγούστου, με τα σύννεφα πάνω από τον ενεργειακό ορίζοντα της Ευρώπης να πυκνώνουν καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και η Ρωσία περιορίζει την παροχή φυσικού αερίου.

Δραματική προειδοποίηση απηύθυνε η υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με «φρικτούς χειμώνες» για τα επόμενα 5 - 10 χρόνια αν δεν επιβληθεί πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

«Οι επόμενοι 5 με 10 χειμώνες θα είναι τρομεροί αν δεν γίνει τίποτα. Πρέπει να δράσουμε στην πηγή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να εργαστούμε για το πάγωμα των τιμών του φυσικού αερίου», ανέφερε σε μήνυμά της στο twitter, η Τίνε Φαν ντερ Στράτεν

Les 5 à 10 prochains hivers seront terribles si on ne fait rien. Il faut agir à la source, au niveau européen et travailler sur un blocage des prix pour le gaz. On pourrait ainsi réduire la facture énergétique de 770 euros.