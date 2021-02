Επίθεση με μολότοφ έξω από συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο

Επίθεση με μία βόμβα μολότοφ εναντίον συναγωγής στην συνοικία West Hendon στο βόρειο Λονδίνο σημειώθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή συλλήψεις, ενώ από την επίθεση σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Σύμβουλος της συνοικίας West Hendon έγραψε στο Twitter: «Αστυνομία και πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο. Φαίνεται ότι έπεσε ένα κοκτέιλ μολότοφ δίπλα σε μια συναγωγή».

JUST IN - Molotov cocktail thrown at police outside a synagogue in London's Golders Green. pic.twitter.com/SXDva8v5Ut