Επικοινωνία Ν. Δένδια με ΥΠΕΞ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμιρατινό ομόλογό του Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ. «Συζητήσαμε για διμερή θέματα, περιφερειακές εξελίξεις και την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας» γνωστοποίησε μέσω Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ @ABZayed συζητήσαμε για διμερή θέματα, περιφερειακές εξελίξεις & την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας - I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Bilateral issues, regional developments & tackling #COVID19 pandemic impact in focus