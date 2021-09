Ένα βήμα πιο κοντά το χάπι για τον κορονοϊό: Στη 2η φάση δοκιμών το φάρμακο της Pfizer, ανακοίνωσε ο Μπουρλά

Καλά νέα για τη μάχη με το κορονοϊό και μάλιστα σε μια συγκυρία που κάνουν την εμφάνισή τους συνεχώς νέες μεταλλάξεις. Τα νέα έρχονται από το μέτωπο της Pfizer και τις θετικές εξελίξεις για ένα νέο αντιικό φάρμακο με τη μορφή χαπιού, το οποίο στόχο έχει να προλαμβάνει τη νοσηλεία, καλύπτοντας σημαντικό κενό στην αντιμετώπιση της Covid.

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη νέων εμβολίων πιο ανθεκτικών στις μεταλλάξεις, το αντιικό σκεύασμα της Pfizer πέρασε τις «εξετάσεις» και εισήλθε στην δεύτερη φάση κλινικών δοκιμών, όπως ανακοίνωσε ο CEO της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά.

Η δεύτερη αυτή φάση δοκιμών θα ελέγξει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του σκευάσματος και μετά την ολοκλήρωσή της θα ξεκινήσει η τρίτη φάση δοκιμών σε διευρυμένο αριθμό εθελοντών, που τοποθετείται χρονικά μέσα στους επόμενους μήνες.

Το φάρμακο προορίζεται για ενήλικες που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν νοσηλευτεί, ενώ λαμβάνεται από το στόμα. «Θα χρειαστούμε τόσο τα εμβόλια, όσο και τα φάρμακα για να νικήσουμε τον ιό», έγραψε ο Μπουρλά σε μήνυμά του.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX