Εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία η Τουρκία επιμένει σε παράνομες NAVTEX

Την ώρα που η παγκόσμια κοινότητα είναι στραμμένη στην Ουκρανική κρίση και αγωνιά για την έκβαση που θα έχει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία επανέρχεται στην γνωστή τακτική των προκλητικών κινήσεων με στόχο την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με NAVTEX την οποία εξέδωσαν οι τουρκικές Αρχές δεσμεύουν μια μεγάλη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για άσκηση Έρευνας και Διάσωσης SAR την Τετάρτη 2 Μαρτίου. Η περιοχή αυτή επικαλύπτει την ελληνική περιοχή ευθύνης για Έρευνα και Διάσωση, αφορά περιοχή στην οποία η ευθύνη για έκδοση NAVTEX ανήκει στην Ελλάδα και το πιο σημαντικό, καλύπτει τις θαλάσσιες περιοχές που παράνομα και μονομερώς η Τουρκία έχει δηλώσει ως τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Δεν είναι τυχαίες ότι και αυτή η πρόκληση έρχεται λίγες ώρες μετά την ενόχληση που εξέφρασε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου για την δήλωση του Ν. Δένδια ότι η εισβολή στην Ουκρανία αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δίκαιου το οποίο παραβιάζεται συστηματικά από την Τουρκία.

TURNHOS N/W : 0208/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-02-2022 15:21)

TURNHOS N/W : 0208/22

MEDITERRANEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE EXERCISE, ON 02 MAR 22 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 04.37 N - 029 23.12 E

35 58.80 N - 029 38.05 E

35 11.00 N - 030 18.50 E

35 30.00 N - 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 021100Z MAR 22.