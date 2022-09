ΕΜΑ: Πράσινο φως για τα νέα εμβόλια κατά της Omicron

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της ΕΕ συνέστησε σήμερα την έγκριση δύο διαφορετικών ενισχυτικών δόσεων εμβολίου για την COVID-19 που είναι επικαιροποιημένες για να στοχεύουν την παραλλαγή Omicron και αναπτύχθηκαν από τους ανταγωνιστές Moderna και Pfizer-BioNTech, καθώς η οι χώρες -μέλη είναι έτοιμες να ξεκινήσουν νέες εμβολιαστικές καμπάνιες για να αποτρέψουν τις λοιμώξεις το χειμώνα.

‼️ EMA has recommended authorising the first adapted COVID-19 #booster vaccines. The Comirnaty and Spikevax vaccines adapted to the Omicron BA.1 subvariant will provide broader protection against #COVID19 . ➡️ https://t.co/6xcmoNRK5c pic.twitter.com/Lw7eqcG8dO

«Μελέτες έδειξαν ότι τα Comirnaty Original/Omicron BA.1 και Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 μπορούν να προκαλέσουν ισχυρές ανοσολογικές αποκρίσεις έναντι του Omicron BA.1 και του αρχικού στελέχους SARS-CoV-2 σε άτομα που είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί. Συγκεκριμένα, ήταν πιο αποτελεσματικά στην πυροδότηση ανοσολογικών αποκρίσεων έναντι της υποπαραλλαγής BA.1 από τα αρχικά εμβόλια», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση του ο ΕΜΑ.

Τονίζεται δε ότι «οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν με τα προσαρμοσμένα εμβόλια ήταν συγκρίσιμες με αυτές που παρατηρήθηκαν με τα αρχικά και ήταν τυπικά ήπιες και βραχύβιες».

Τα νέα αποκαλούμενα δισθενή εμβόλια καταπολεμούν την εκδοχή BA.1 τη Omicron και τον αρχικό ιό που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα. Οι συστάσεις απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν κάνει τον αρχικό εμβολιασμό κατά της COVID-19, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Το τελικό πράσινο φως υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να έρθει αρκετά γρήγορα, όπως επισημαίνει σε tweet της η Επίτροπος, Στέλλα Κυριακίδου.

