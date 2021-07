Εγκρίθηκε η πρόταση Καραμανλή για Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Τα τέσσερα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή, με τον Κώστα Καραμανλή να τονίζει ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηθούν οι ισχυρές βάσεις της νέας Αρχής και να επισημαίνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έγινα πολλά, με βασικό στόχο στον τομέα της αεροναυτιλίας, να λειτουργήσει στη χώρα μας η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Κατά την συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με αντικείμενο την έγκριση των προτεινόμενων κ.κ. Ιωάννη Γεννηματά, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, Γεωργίου Κίκη και Ανδρέα Παπαθεοδώρου, στις θέσεις μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο υπουργός ανέφερε ότι με τον διορισμό των παραπάνω ολοκληρώνεται η συγκρότηση της διοίκησης της ΑΠΑ.

«Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια καταφέραμε να εκπονήσουμε νομοθετικό πλαίσιο για την ΑΠΑ, που το κάναμε πράξη με τον Νόμο 4757 του 2020, να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες για την επιλογή του πρώτου Διοικητή της Αρχής, του κ. Τσίτουρα, και να μεταστρέψουμε - προς το θετικότερο - το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα στην EASA, η οποία και σκόπευε να υποβιβάσει τα ελληνικά αεροδρόμια, κάτι που αν συνέβαινε θα είχε τραγικές συνέπειες στον τουρισμό μας».

Οι βασικοί άξονες

Μάλιστα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κωδικοποίησε τα κυριότερα που έχουν γίνει ως τώρα όπως:

1. Προχωρήσαμε στην αρχική στελέχωση της Αρχής, ώστε να επικουρήσει το έργο του Διοικητή, με 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από την ΥΠΑ, με άσκηση παράλληλων καθηκόντων στην ΑΠΑ.

2. Προσδιορίσαμε τις στεγαστικές ανάγκες της Αρχής, και συγκροτήθηκε και Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Διοικητής, το Υπουργείο Οικονομικών και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για τη μίσθωση εγκαταστάσεων εντός του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και για τη γνωμοδότηση για το ύψος του μισθώματος.

3. Ανοίχθηκε τραπεζικός λογαριασμός της ΑΠΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος πιστώθηκε ήδη με το ποσό των 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε ΚΥΑ που έχουμε εκδώσει προβλέπουμε και τον σταδιακό επιμερισμό των εσόδων από τα ΤΕΑΑ – δηλαδή τα τέλη αεροναυτιλίας – ανάμεσα σε ΑΠΑ και ΥΠΑ.

4. Υπεγράφη συμφωνία για Κοινή Επιτροπή ΥΠΑ και ΑΠΑ για τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, για τη μεταφορά του αρχείου, αλλά και για την ενημέρωση της ΑΠΑ για τις τρέχουσες εκκρεμείς διαδικασίες.

5. Εκπονήθηκε από τον Διοικητή συνολικό Σχέδιο Δράσης για την ομαλή λειτουργία της ΑΠΑ.

6. Συντάχθηκε ενιαίο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για το προσωπικό της ΑΠΑ.

7. Πραγματοποιήθηκε σειρά διεθνών επαφών σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DGREFORM) και Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (DGNEAR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8. Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας της ΑΠΑ με την EASA για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Μάλιστα, η ΑΠΑ απέκτησε και το καθεστώς παρατηρητή στην EASA, μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Πτήσεων, που «επικροτεί» και εμπράκτως με αυτόν τον τρόπο τις ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική πλευρά.

9. Κι επειδή η ΑΠΑ θέλει να προωθήσει τις καινοτόμες δράσεις, συντάχθηκε κείμενο προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, έτσι ώστε η νέα Αρχή να λειτουργεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

10. Τέλος, δημοσιεύθηκε και ολοκληρώθηκε η πρόσκληση στελέχωσης της ΑΠΑ με διαφανή, αξιοκρατικά και μετρήσιμα κριτήρια.

Η πρόσκληση αφορούσε κατά κύριο λόγο υπαλλήλους της ΥΠΑ, αλλά περιελάμβανε και θέσεις για κάλυψη από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Τα τέσσερα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΑΠΑ θα έχουν εξαιρετικά σημαντικές αρμοδιότητες, όπως:

Την έγκριση του επιχειρησιακού πλάνου δράσης και του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της Α.Π.Α.

Την εισήγηση όλων των αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Και την υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Επιδόσεων.

«Επομένως αναζητήσαμε άτομα με πολύπλευρη γνώση και όρεξη για να αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο», κατέληξε ο κ. Καραμανλής, παρουσιάζοντας τους κκ. Ιωάννη Γεννηματά, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, Γεώργιο Κίκη και Ανδρέα Παπαθεοδώρου.

Σύντομα βιογραφικά των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΑΠΑ

Ιωάννης Γεννηματάς

Ανώτατος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με σημαντική εμπειρία άνω των 40 ετών. Επιτυχημένος αξιωματικός με προϋπηρεσία σε σειρά απαιτητικών διοικητικών θέσεων, υπεύθυνος για σειρά, κοινών επιχειρησιακών και πολυεθνικών συνδυασμένων επιχειρήσεων. Έμπειρος στη διαχείριση ομάδων για την υλοποίηση πολύπλοκων αποστολών και επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών της Σχολής Ικάρων, με ειδίκευση στην αεροναυπηγική.

Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έχει διατελέσει Σύμβουλος τεσσάρων Πρωθυπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης (Μονάδα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου και Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού), υπεύθυνος για τα Υπουργεία, Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, Δικαιοσύνης, Ενέργειας και Οικονομικών, τις ΔΕΚΟ και τις αποκρατικοποιήσεις. Έχει εργαστεί σε διάφορες καίριες επιχειρηματικές θέσεις, σε μεγάλα επενδυτικά αναπτυξιακά έργα, στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, όπως τα Ολυμπιακά έργα μεταφορών (Προαστιακό, Mετρό, Τραμ), το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», και Integrated Resort Casinos. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης του ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων ΟΣΕ Α.Ε, ΟΑΣΑ Α.Ε, ΕΛΤΑ Α.Ε, Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), FF Group κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης and Investment Bank of Greece. Είναι μέλος Ειδικών Ανωτάτων Διαιτητικών Δικαστηρίων αρμοδίων προς επίλυση εμπορικών διαφορών συμβάσεων παραχώρησης. Είναι απόφοιτος του Hofstra University, N.Y, U S.A (B.E. in Engineering Science and a Specialization at Aerospace Engineering)."

Γεώργιος Κίκης

Ο Γεώργιος Κίκης, είναι απόστρατος Ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, με πολυετή γνώση κι εμπειρία στα οικονομικά, αφού διετέλεσε Διευθυντής των Οικονομικών υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου

Ο Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου είναι καθηγητής Α' Βαθμίδας στη Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με έμφαση στον Τουρισμό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι επίσης Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Συνεργαζόμενος Καθηγητής της Σχολής Αερομεταφορών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας. Επιπλέον, συνεργάζεται εκπαιδευτικά με την Εθνική Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας όπως επίσης και με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φρανκφούρτης της Γερμανίας. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, Διδακτορικό στην Οικονομική Γεωγραφία), ενώ ξεκίνησε την σταδιοδρομία του ως Λέκτορας Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου όπου και εργάστηκε από το 2000 έως και το 2005. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 διετέλεσε Κοσμήτορας του Κολεγίου Φιλοξενίας και Τουρισμού του Πανεπιστημίου του Δυτικού Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο καθηγητής Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου έχει συγγράψει περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις κυρίως με θέμα την οικονομική ρύθμιση και απορρύθμιση των αερομεταφορών και τη σχέση τους με την τουριστική ανάπτυξη.