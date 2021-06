Δείπνο πρωθυπουργού με υπουργούς χτες το βράδυ - Στο επίκεντρο η επένδυση στο Ελληνικό

Το βράδυ της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση, Γιώργο Γεραπετρίτη, Άκη Σκέρτσο, Λίνα Μενδώνη, Ορέστη Καβαλάκη (γγ ιδιωτικών επενδύσεων και ΣΔΙΤ), τον πρώην υφυπουργό Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου, καθώς και τον Οδυσσέα Αθανασίου όπως και στελέχη της Lamda Development.

Έφαγαν ψάρι και ήπιαν λευκό κρασί, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της έναρξης της μεγάλης επένδυσης της Lamda στο Ελληνικό.



Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε χθες την έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό, της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, μέσα από τo Twitter στα αγγλικά.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό με την καταβολή της πρώτης δόσης 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον επενδυτή και αναδεικνύει την πρόοδο της Ελλάδας στην υποστήριξη των επενδύσεων», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Today marks the payment of a €300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments. pic.twitter.com/XislKE2Y7V