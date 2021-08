Copernicus: Νέες δορυφορικές εικόνες της καταστροφής σε Αττική, Φωκίδα

Επιπλέον δορυφορικές εικόνες από την καταστροφή που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα σε Αττική και Φωκίδα δημοσίευσε η διαστημική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Στο «κόκκινο» βάφτηκαν οι Αφίδνες, το Κρυονέρι και η Πάρνηθα, δείχνοντας το μέγεθος των εκτεταμένων ζημιών στο φυσικό και πολεοδομικό περιβάλλον. Σε Ηλεία και Εύβοια οι καμμένες εκτάσεις υπολογίζονται σε 150.000 στρέμματα και 500.000 στρέμματα, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, στο Κρυονέρι ο Copernicus καταγράφει μια συνολική καμένη έκταση μεγέθους 29.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων 14.100 στρέμματα πρασίνου και στις Αφίδνες μια αντίστοιχη έκταση της τάξεως των 5.000 στρέμματα. Από τις φωτιές στις δύο περιοχές επηρεάστηκαν πάνω από 4.800 άνθρωποι.

Παράλληλα η υπηρεσία Copernicus δημοσίευσε και στοιχεία για τη Φωκίδα, βάσει των οποίων η καταστραμμένη επιφάνεια εκτιμάται στα 23.000 στρέμματα, ενώ μόνο στην περιοχή Τολοφώνας η καμμένη έκταση έφτασε σχεδόν τα 11.000 στρέμματα πρασίνου και 32 κτίρια, ενώ επηρεάστηκαν 5,8 χιλιόμετρα γραμμών ηλεκτροδότησης και ένα τμήμα 41 χιλιομέτρων του οδικού δικτύου.

Στην Πάρνηθα η διαστημική υπηρεσία καταγράφει συνολικά ζημιές σε 26 σπίτια και 50.000 στρέμματα πρασίνου

Στο μεταξύ, «ακραίες και πολύ ακραίες συνθήκες συνεχίζουν να επικρατούν σε μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της νότιας Ιταλίας και της Σαρδηνίας» αναφέρει χαρακτηριστικά το Copernicus, παρουσιάζοντας σχετικό χάρτη με τη Μεσόγειο ουσιαστικά να «φλέγεται».

Daily #EFFIS Fire Danger Forecast



Extreme and very extreme conditions continue to prevail over large areas of #Greece🇬🇷, #Turkey🇹🇷, #Albania🇦🇱, #NorthMacedonia🇲🇰, southern #Italy & #Sardegna🇮🇹



Hotspots in 🇭🇷, 🇧🇬, 🇷🇸 and southern 🇫🇷



Danger level increasing in Iberia 🇪🇸🇵🇹 pic.twitter.com/MYlpXhNMwm — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 11, 2021

Καταστροφές στην Εύβοια

Πολλές αλλά μικρότερες αναζωπυρώσεις, λιγότεροι καπνοί σε ορισμένες περιοχές και μικρότερα μέτωπα της φωτιάς υπάρχουν σήμερα στην Εύβοια. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη ημέρα που τα εναέρια μέσα επιχειρούν χωρίς να τα εμποδίζουν οι πυκνοί καπνοί.

Σε Ασμήνιο, Αβγαριά, Γαλατσώνα, Γερακιού, Παναγία Ντινιούς, Σήμια, Αγριοβότανο, Ελληνικά και Άγιο Νικόλαο υπήρξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώσεις και χρειάστηκαν επεμβάσεις πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να περιοριστούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Την έκταση της καταστροφής που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στη βόρεια Εύβοια αποτυπώνουν δύο δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service- Mappin. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας η καμμένη έκταση υπολογίζεται σε 50.000 εκτάρια, δηλαδή 500.000 στρέμματα.

Πολλές αλλά μικρότερες αναζωπυρώσεις, λιγότεροι καπνοί σε ορισμένες περιοχές και μικρότερα μέτωπα της φωτιάς υπάρχουν σήμερα στην Εύβοια.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη ημέρα που τα εναέρια μέσα επιχειρούν χωρίς να τα εμποδίζουν οι πυκνοί καπνοί.

Σε Ασμήνιο, Αβγαριά, Γαλατσώνα, Γερακιού, Παναγία Ντινιούς, Σήμια, Αγριοβότανο, Ελληνικά και Άγιο Νικόλαο υπήρξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώσεις και χρειάστηκαν επεμβάσεις πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να περιοριστούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

#EMSR527 #φωτια_ευβοιας



Yet another overnight delivery from our #RapidMappingTeam, this time a delineation of the #Evia #Ευβοια #wildfires



On 9 August at 08:31 UTC, at the time of imagery acquisition, the apocalyptic blaze had consumed, coast to coast, a mind-boggling 46,283ha pic.twitter.com/3jIishL9Cb — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 10, 2021