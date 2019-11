Χονγκ Κονγκ: Με μαχαίρι επιτέθηκε Κινέζος εναντίον διαδηλωτών

Του Γιάννη Μαντζίκου

Ένας άνδρας που μιλούσε μανδαρινικά (η πλέον ομιλούμενη γλώσσα στην ηπειρωτική Κίνα) έβγαλε ένα μαχαίρι στο τέλος διαπληκτισμού με τους διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ τραυματίζοντας τέσσερις εκ των οποίων δύο αρκετά σοβαρά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που συνεχίστηκαν και σήμερα.

Η συμπλοκή ξέσπασε μπροστά από ένα εμπορικό κέντρο στο Τάικου Σινγκ, μια μεσοαστική γειτονιά του Χονγκ Κονγκ, όπου διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας είχαν συγκεντρωθεί εκεί για αρκετές ώρες. Η αστυνομία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειξαν τον Άντριου Τσίου, σύμβουλο της συνοικίας Τάικου Σινγκ και σημαίνον πρόσωπο των κινητοποιήσεων υπέρ της δημοκρατίας, με το αυτί του να έχει σχεδόν κοπεί και έναν δεύτερο άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του, να βρίσκεται στο έδαφος μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ οι περαστικοί προσπαθούσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Man bites off ear of pro-democracy district councillor during brawl outside Hong Kong mall https://t.co/j6HaU6MWaO #China #antiELABhk #antiELAB #HongKongProtests @krislc @demosisto