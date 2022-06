Βρετανία: Εκτός αρχικών στόχων η ρωσική εισβολή, 100 μέρες μετά

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι την 100ή μέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει αποτύχει στους αρχικούς της στόχους να καταλάβει το Κίεβο και τα ουκρανικά κέντρα διακυβέρνησης, αλλά σημείωσε μόνο τακτική επιτυχία στο Ντονμπάς.

«Σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο της Ρωσίας, κανένας από τους στρατηγικούς στόχους δεν έχει επιτευχθεί», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ενημέρωση στο Twitter, αλλά ανέφερε ότι επιτυγχάνει τακτική επιτυχία στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και ελέγχει περισσότερο από το 90% της περιφέρειας του Λουγκάνσκ.

