Αρνητικοί οι λοιμωξιολόγοι για περαιτέρω άνοιγμα - « Όχι» για εμπορικά κέντρα, φροντιστήρια, προβληματισμός για Πάσχα

Αρνητικοί στην προοπτική να χαλαρώσουν και άλλο τα μέτρα που αφορούν εμπορικά κέντρα και περαιτέρω άνοιγμα του λιανεμπορίου, καθώς επίσης φροντιστήρια, κέντρα αισθητικής και κάθε άλλη δραστηριότητα, εμφανίζονται οι λοιμωξιολόγοι. Ταυτόχρονα εκφράζουν έντονο προβληματισμό κατά πόσο πρέπει να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις ενόψει Πάσχα.

Σε μια συγκυρία όπου οι σκληροί δείκτες των διασωληνωμένων (819 χθες) και των θανάτων (104) όχι μόνο παραμένουν υψηλά, αλλά και αυξάνονται, οι ειδικοί εκφράζουν ισχυρές επιφυλάξεις κατά πόσο πρέπει να επιτραπεί, έστω και υπό περιορισμούς η πασχαλινή έξοδος.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα το Πάσχα όταν κάθε ημέρα είναι σαν να πέφτει και ένα αεροπλάνο», δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου. Αρνητικοί δείχνουν προς το παρόν ως προς το περαιτέρω άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Το «όχι» των ειδικών φαίνεται ότι αφορά την κατάργηση του click inside και click away για τις αγορές σε καταστήματα, όπως επίσης το άνοιγμα των φροντιστηρίων για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, παρόλο που λειτουργούν δια ζώσης τα λύκεια.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάργηση της μεθόδου του click in shop και click away που προτείνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στηρίζεται στην εφαρμογή των self tests στην εργαζομένους και σε όσους εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγορά.

Αν και η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν διαφωνίες ως προς το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, το γενικότερο κλίμα φαίνεται να είναι αρνητικό στην παρούσα φάση και οι αποφάσεις θα ληφθούν από εβδομάδα, αφού πρώτα αξιολογηθούν επιδημιολογικά στοιχεία που θα έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της επιτροπής παρουσιάζονται επιφυλακτικά και «παγώνουν» προς στιγμήν τις εισηγήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να δουν πως θα κινηθεί η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Όπως έχει κατ' επανάληψη τονίσει η Κυβέρνηση, στόχος του σχεδιασμού είναι να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα στο άνοιγμα και κάθε βήμα να γίνεται προσεκτικά.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν το απόγευμα στην καθιερωμένη ενημέρωση.