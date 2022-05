Επιχείρηση IRIS: Απογοήτευση από την άρνηση Τουρκίας να ελεγχθεί πλοίο της έξω από τη Λιβύη

Την απογοήτευσή της για την άρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει επιθεώρηση σε πλοίο που φέρει τη σημαία της «σύμφωνα με το ψήφισμα 2292 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη», εκφράζει σε ανάρτησή της η διοίκηση της EUNAVFOR MED IRINI.

Στην ανάρτησή τους στο twitter αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Η Irini εκφράζει την απογοήτευσή της για τη χθεσινή άρνηση από την Τουρκία αιτήματος συναίνεσης του κράτους της σημαίας για επιθεώρηση του MV Kosovak σύμφωνα με το ψήφισμα 2292 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Επαναλαμβάνουμε την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν όλα τα μέλη του ΟΗΕ στις επιθεωρήσεις».

#IRINI🇪🇺regrets yesterday’s denial by Turkey🇹🇷of a flag State consent request to inspect MVKosovak in accordance with #UNSCR 2292 on the arms embargo on #Libya🇱🇾.We reiterate the call of the #UNSC upon allUN members to cooperate with inspections @eu_eeas @ExtSpoxEU @NabilaEUspox