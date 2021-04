Αήττητος στο χώμα ο Τσιτσιπάς και τετράδα στη Βαρκελώνη!

Η προ εβδομάδων δηλωμένη ανυπομονησία του Στέφανου Τσιτσιπά για τη χωμάτινη περίοδο του τένις επιβεβαιώνεται πανηγυρικά στα κορτ. Ο Ελληνας πρωταθλητής δεν συνάντησε δυσκολίες ούτε στον προημιτελικό της Παρασκευής (23/4) απέναντι στον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ και προκρίθηκε με 2-0 σετ στους «4» του ATP 500 της Βαρκελώνης! Στον αγώνα για τον τελικό της διοργάνωσης, θα συναντήσει το μεσημέρι του Σαββάτου τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε με 2-0 του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο «Τσίτσι» επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο χώμα καθώς έφτασε τις οκτώ νίκες σε ισάριθμα ματς σε αυτό το τερέν, δίχως μάλιστα να έχει χάσει σετ! Μετά τις πέντε νίκες και τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο, ο 22χρονος συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και στην Καταλονία και μετά τα μισά του πρώτου σετ κόντρα στον Αλιασίμ έφερε το ματς στα δικά του μέτρα. Ο 20χρονος (Νο22 στον κόσμο) Καναδός επιχείρησε ένα μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ, προηγήθηκε 40-0 αλλά ο Τσιτσιπάς έσωσε τρία break points, ισοφάρισε σε 1-1 και με δικά του μπρέικ πέτυχε το 3-2 και το 6-3, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα.

Στη συνέχεια, ο Ελληνας τενίστας βρήκε απαντήσεις στην πίεση του Αλιασίμ στο backhand χτύπημά του και με «σπάσιμο» του σερβίς του αντιπάλου του πέτυχε το 3-1 στα γκέιμς του δεύτερου σετ, κατακτώντας το ματς με 6-3. «Δεν έκανα και το καλύτερο ξεκίνημα, όμως κράτησα το σερβίς μου στο 0-40 στην αρχή και από τα μέσα του πρώτου σετ αισθάνθηκα πως έχω τον έλεγχο του αγώνα», σχολίασε ο μεγάλος νικητής. Ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για το σερί του στο χώμα και τόνισε πως «δεν θα κρατήσει για πάντα. Ομως νιώθω καλά και αυτό βγαίνει στο γήπεδο, παρότι είναι ασυνήθιστη τέτοια σταθερότητα σε ένα τερέν».

Στον πρώτο ημιτελικό της Βαρκελώνης και ήδη πέμπτο ματς τετράδας μέσα στο 2021, ο «Τσίτσι» θα αντιμετωπίσει για τρίτη φορά στην καριέρα του τον Γιανίκ Σίνερ, με στόχο τον τελικό και την διεκδίκηση του έβδομου τίτλου της πορείας του στο ATP Tour. Ο 19χρονος Ιταλός μετρά δύο τίτλους και έγινε ο νεαρότερος ημι-φιναλίστ στη Βαρκελώνη μετά τον Ράφα Ναδάλ, το 2005.

