Ο πόλεμος των hackers που εκτόξευσε την αξία ενός κρυπτονομίσματος σε 1 τρισ. δολάρια

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitcoin - του δημοφιλέστερου ψηφιακού νομίσματος ξεπερνάει ελάχιστα το ορόσημο των 500 δισ. δολαρίων. Ωστόσο μια κυβερνοεπίθεση έμελλε χθες να εκτοξεύσει την αξία ενός κρυπτονομίσματος στο 1 τρισ. δολάρια. Κι όλα αυτά γιατί; Επειδή ένας Ρομπέν των...κρυπτονομισμάτων έκανε το colpo grossο για να προστατεύσει τα κρυπτονομίσματα από τους ληστές του διαδικτύου...

Το πρωτόκολλο αποκεντρωμένης οικονομίας Cover Protocol, προσφέρει insurance options για την ασφάλιση συναλλαγών στο blockchain. To μεσημέρι της Δευτέρας, κάποιος κατάφερε να χακάρει το «έξυπνο συμβόλαιο» του κρυπτονομίσματος και να επηρεάσει το σύνολο των κρυπτονομισμάτων σε κυκλοφορία, εκδίδοντας τετράκις εκατομμύρια ψηφιακά νομίσματα. Συγκεκριμένα «εκτύπωσε» σαράντα τετράκις εκατομμύρια!

Ο χάκερ κατάφερε να αποσπάσει 1400 $ΕΤΗ (περίπου $4 εκατομμύρια), 1 εκατομμύριο $DAI (περίπου $1 εκατομμύριο), και 90 $BTC (περίπου $2,5 εκατομμύρια).

Η ιστορία παίρνει μια ευχάριστη τροπή, καθώς ο χάκερ επιστρέφει $3 εκατομμύρια πίσω στην ομάδα… Ο ίδιος προχώρησε σε αυτή την ενέργεια σε προσπάθεια να εμποδίσει προηγούμενους χάκερ να πωλήσουν τα “ψεύτικα” νομίσματα στα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια.

Όπως σωστά καταλάβατε, το πρωτόκολλο δέχθηκε συντονισμένες επιθέσεις, ωστόσο κάποιος «λευκός hacker» θέλησε να προστατεύσει το πρωτόκολλο «κλέβοντας» κάθε αποθεματικό, με πρόθεση να επιστρέψει τα χρήματα. Άλλωστε αυτός ήταν σκοπός της έκδοσης των 40 τετράκις εκατομμυρίων, που οδήγησαν την τιμή διαπραγμάτευσης του κρυπτονομίσματος από τα $800 δολάρια στα μόλις $8.

Σε κρυπτογραφημένο μήνυμα ο χάκερ έγραφε προς την ομάδα "Next time, take care of your own shit."

Η ομάδα προγραμματιστών που διαχειρίζεται το πρωτόκολλο, συνέστησε στους επενδυτές να μην αγοράζουν το ψηφιακό νόμισμα στις αγορές, καθώς θα δημιουργήσει νέο “έξυπνο συμβόλαιο” και θα το μοιράσει στους χρήστες πριν την κυβερνοεπίθεση.

Αυτό ωστόσο εξόργισε τους επενδυτές που αγόρασαν το κρυπτονόμισμα μετά την κυβερνοεπίθεση στηρίζοντας την ομάδα την στιγμή που το νόμισμα κατέρρεε.

Ο επενδυτικός όγκος ξεπέρασε τα $46.648.591 τις τελευταίες 24 ώρες, δημιουργώντας έντονη αναστάτωση στους επενδυτές οι οποίοι δεν γνωρίζουν εάν τα κρυπτονομίσματα που κατέχουν θα έχουν κάποιο αντίκρισμα αυτή την στιγμή.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.