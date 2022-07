Δίχως τέλος οι χρεοκοπίες στα crypto: Κατέρρευσε το Celsius

Ο δανειστής κρυπτονομισμάτων Celsius ξεκίνησε διαδικασία ένταξης της στο άρθρο 11 για προστασία της από πιστωτές, μετά από έναν μήνα κλυδωνισμών, σε μια εξέλιξη που αποτελεί το τελευταίο πλήγμα για τον πολύπαθο τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Σε ανακοίνωσή της που εξέδωσε την Τετάρτη, η Celsius σημειώνει ότι θα προσπαθήσει να σταθεροποιήσει τις δραστηριότητές της μέσω της αναδιάρθρωσής της με τρόπο "που μεγιστοποιεί την αξία για όλους τους μετόχους”. Η Celsius πρόσθεσε ότι διαθέτει ρευστότητα ύψους 167 εκατ. δολαρίων για να υποστηρίξει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στο μεσοδιάστημα.

«Αυτή είναι η σωστή απόφαση για την κοινότητα και την εταιρεία μας”, ανέφερε από την πλευρά του ο Alex Mashinsky, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Celsius σε ανακοίνωσή του. «Είμαι βέβαιος ότι αν κοιτάξουμε την ιστορία της Celsius, θα δούμε ότι αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή, όπου η δράση με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση υπηρετεί την κοινότητα και ενισχύει το μέλλον της εταιρείας».

Η εταιρεία με έδρα το Χόμποκεν του Νιου Τζέρσι ξεκίνησε να απασχολεί τα πρωτοσέλιδα πριν από έναν μήνα, μετά το "πάγωμα” των λογαριασμών πελατών της, εξέλιξη που απέδωσε στις "ακραίες συνθήκες της αγοράς”.

Η εταιρεία έχει περισσότερους από 100.000 πιστωτές, σύμφωνα με το έγγραφο πτώχευσης οι οποίοι βρίσκονται σε αναβρασμό.

$6M in deposits. All of my money. FML