Κέρδη 1,78% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεδρίαση για γερά νεύρα, η σημερινή, μιας και η μεταβλητότητα ήταν πολύ έντονη ελέω ειδησεογραφίας σχετικά με τη γεωστρατηγική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε έντονα πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αντιμετώπισαν το πρωί μια είκονα κατάρρευσης των Χρηματιστηρίων. Ενδεικτικά, στο άνοιγμα του ΧΑ, ο γερμανικός DAX40 έχανε σχεδόν 2%, τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών έχαναν μεσοσταθμικά πάνω από 1,5%, ενώ και ο ιαπωνικός ΝΙΚΚΕΙ225 έκλεισε με απώλειες -3,5%.

Και με κεκτημένη ταχύτητα, οι επενδυτές στην Ελλάδα συνέχισαν τις ρευστοποιήσεις, που οδήγησαν τον Δείκτη να χάνει 3% στο άνοιγμα, με σχεδόν όλες τις μετοχές στο ταμπλό σε αρνητικό έδαφος.

Εξάλλου, το κλίμα παρέμεινε βαρύ έως τη μία το μεσημέρι, και μάλιστα ο Δείκτης κατέγραψε και νεότερα ενδοσυνεδριακά χαμηλά στο -3,2%.

Από εκεί και πέρα, τα πράγματα άλλαξαν στιγμιαία.

Η ανακοίνωση του Trump περί των «πολύ καλών και παραγωγικών συνομιλιών» ΗΠΑ- Ιράν (;) ήταν αρκετή για να εκτοξεύσει τις μετοχικές αγορές και να βυθίσει την τιμή του πετρελαίου, που παραμένει βασικός πρωταγωνιστής του έργου.

Ειδικότερα, ο ΓΔ είδε από το προαναφερθέν -3,2% κέρδη πάνω από 2%, με την πλειονότητα των τίτλων να «ακούν» τις εξελίξεις και να αγοράζονται απνευστί, και τελικά να επέλθει κλείσιμο λίγο πάνω από τις 2.100 μονάδες, με κέρδη 1,78%.

Προφανώς, μια τέτοια μεταβλητότητα θα έχει συνέχεια, ενώ απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι οι αγορές είναι έρμαιο της ειδησεογραφίας, και μάλιστα σε τόσο ακραίο σημείο, τέτοια λίγων λέξεων σε κοινωνικά δίκτυα.

Εν πάσει περιπτώσει, το ελληνικό Χρηματιστήριο πήρε μια βαθιά ανάσα.

Για άλλη μια συνεδρίαση «κράτησαν» οι 2050 μονάδες, ένα κρίσιμο σημείο διότι ενδοσυνεδριακά είδαμε ακόμα και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2000 (χαμηλό ημέρας 1998).

Παράλληλα, η συναλλακτική δραστηριότητα επιβεβαιώνει τα ευρήματα, καθώς στο πρώτο (πτωτικό) «ημίχρονο», ο τζίρος ήτο μέτριος, ενώ η εκτόξευση συνοδεύτηκε από σημαντική επιτάχυνση.

Τελικά, συναλλάχθησαν συνολικά 337 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 17 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Επιμέρους, τη μεγαλύτερη ευαισθησία στην ειδησεογραφία είχαν οι τραπεζικές μετοχές (πλην CREDIA, λόγων της επικείμενης ΑΜΚ), καθώς ο ΔΤΡ από το ναδίρ του -3,7% ευρέθη εν ριπή οφθαλμού στο +3,2%. Αν και δεν ξεχώρισε κάποια, η ΑΛΦΑ φάνηκε να είχε τη μεγαλύτερη κίνηση, πιθανόν επειδή ήταν και η πιο πιεσμένη όλο αυτό το διάστημα.

Εντυπωσιακή και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, που όχι μόνο μάζεψε από το -4%, αλλά σημείωσε μια από τις καλύτερες επιδόσεις, παρά τον αμυντικό της χαρακτήρα, κλείνοντας στο +4,27%.

Πέραν από το μετοχικό σκέλος, ενδιαφέρον ανοίγει στην αγορά ομολόγων, με το εξής σκεπτικό: στις προηγούμενες ημέρες, η προεξόφληση της παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλές τιμές πετρελαίου οδηγούσε στο συμπέρασμα της μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής των μεγάλων κεντρικών τραπεζών προς αμετάβλητα επιτόκια, ή ακόμα και αύξηση, με την πρωθύστερη δήλωση αξιωματούχων της ΕΚΤ που προειδοποιούσαν έως και τρεις (!) αυξήσεις εντός του 2026. Αυτό, με τη σειρά του, επεξέτεινε τις τάσεις ρευστοποίησης σε υφιστάμενες ομολογίες, ανάλογα τη ληκτότητα και τον εκδότη. Πλέον, μετά από τρεις εβδομάδες κρίσης, η αγορά ομολόγων μάς βρίσκει έως και 8-10% χαμηλότερες τιμές σε πολλές εκδόσεις, επομένως ενδεχόμενη ομαλοποίηση της κατάστασης θα επαναφέρει τις τιμές ως είχαν.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό λόγω εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου.