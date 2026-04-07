Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,25% με οδηγό τράπεζες και Allwyn

Ασυσχέτιστο, σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών με το κλίμα στα διεθνή Χρηματιστήρια, στη σκιά των (μάλλον αρνητικών) εξελίξεων σχετικά με τη γεωστρατηγική κρίση στο Ιράν.

Η τρέχουσα «κουτσή» χρηματιστηριακή εβδομάδα ξεκίνησε με κέρδη, με τον Γενικό Δείκτη να αγνοεί το γενικότερο κλίμα διστακτικότητας, να κινείται μόνιμα σε θετικό έδαφος, και να κλείνει τελικά στις 2.144,71 μονάδες στο +1,25%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή στα 284 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Τραπεζικός Δείκτης (+2,34%) στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, και παρά τις ρευστοποιήσεις, απορροφήθηκε η προσφορά, με μόνη την ΟΡΤΙΜΑ να κλείνει στο αμετάβλητο, ενώ η CREDIA (+2,24%) βγάζει ασπροπρόσωπους όσους την εμπιστεύτηκαν, υποστηριζόμενη πάνω από το 1€ και παρά το ότι αύριο «μπαίνουν» τα νέα χαρτιά από την ΑΜΚ.

Ιστορικά υψηλά δοκιμάζει ο ΣΑΡ (ενδοσυνεδριακά επετεύχθησαν τέτοια πάνω από 15€), παρά το ότι η αγορά έχει επιβαρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, χαρίζοντας χαμόγελα στους πιστούς του ακολούθους. Όπως εξάλλου, και ο ΚΑΡΕΛ, που είδε για πρώτη φορά τα 386€ και η ΜΟΝΤΑ πάνω από 6€, αν και -όπως πάντα- αμφότερες με αστεία εμπορευσιμότητα.

Την τιμητική της είχε η ALWN και σήμερα (+4,05%), εν αναμονή της αποκοπής του μερίσματος 0,8€. Να σημειωθεί ότι όσοι προτίμησαν τη λύση της εξόδου, σήμερα πληρώθηκαν, με προφανές το ..δωράκι σε όσους διάβασαν σωστά την κατάσταση. Διότι εκείνοι πληρώθηκαν 19,04€, και βρίσκουν τη μετοχή στα 15,50, ακόμα και μετά από τέτοια άνοδο. Το καλύτερο; Θα συμμετέχουν και στο μέρισμα της αυριανής ημέρας, αν και η αρχική συνθήκη δεν τους περιελάμβανε στη διανομή μερίσματος.

Στο φόντο της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Alpha προς τους μετόχους της Alpha Trust, η μετοχή της δεύτερης εκτοξεύτηκε στο +13,96%, πλησιάζοντας το πολύ υψηλό τίμημα των 20,20 της Πρότασης. Το οποίο, παρεμπιπτόντως, ήταν σχεδόν 56% ανώτερο της Μέσης Σταθμισμένης Χρηματιστηριακής Τιμής της ΑΤΡΑΣΤ στο εξάμηνο, ενώ τονίζεται ότι υπήρξαν και δέκα συμβάσεις με τους μετόχους, συνολικού ποσοστού 69,61% του ΜΚ της.

Σε υψηλά μήνα και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, πάνω σε αντιστάσεις στην περιοχή των 36€, ενώ και τα ΕΛΠΕ πλησίασαν τα 10€, όπου έχουν αναχαιτιστεί τρις οι αγοραστές τις τελευταίες συνεδριάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι κουτσή, λόγω αργίας Μ. Παρασκευής (10/4). Επίσης, το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα 13/4, καθώς αφορά στη Δευτέρα του Πάσχα. Ωστόσο, τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα λειτουργήσουν κανονικά, επιτείνοντας την αβεβαιότητα για τη Λεωφόρο Αθηνών.