Άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τα σενάρια για την απόφαση του MSCI

Ενώ σε μερικές ώρες αναμένεται η απόφαση του οίκου MSCI σχετικά με το αν τελικά εισέλθει η ελληνική αγορά στις ανεπτυγμένες, από τις αναδυόμενες που ήταν, φαίνεται ότι οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, καθώς το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται με άνοδο 2,9%, σημαντικά πιο πάνω τόσο από τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 όσο και από τον μέσο όρο των λοιπών ευρωπαϊκών αγορών.

Η απόφαση του διεθνούς οίκου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τους αναλυτές ως ο «σκληρότερος» , σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα.

Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει το Bloomberg κεφάλαια ύψους περίπου 18,3 τρισ. δολαρίων θα συνδέονται, στο εξής, με τους δείκτες του, επηρεάζοντας καθοριστικά τις διεθνείς επενδυτικές ροές.

Αξίζει να σημειώθεί ότι η χώρα μας έχει ήδη περιληφθεί στις ανεπτυγμένες αγορές από άλλους αξιλογητές, όπως η FTSE Russell και η S&P Global Ratings.

Η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή σε σχέση με το 2015, ενώ η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ως μία από τις πιο δυναμικές στην ευρωζώνη, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να έχει ανακάμψει θεαματικά, δεδομένου ότι ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται περίπου 330% από τα χαμηλά της πανδημίας.

Προκλήσεις και ευκαιρίες

Βέβαια, η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές περιλαμβάνει και σημαντικές προκλήσεις. Δηλαδή, η έξοδος από τους δείκτες των αναδυόμενων αγορών ενδέχεται αρχικά να προκαλέσει εκροές κεφαλαίων από εξειδικευμένα funds, ενώ, παράλληλα, η βαρύτητα της Ελλάδας σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα είναι μικρότερη.

Σήμερα, στον δείκτη MSCI Greece συμμετέχουν οκτώ εταιρείες,μεταξύ των οποίων οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Σε περίπτωση που προχωρήσει η αναβάθμιση, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου πέντε.

Παράλληλα, αν η Ελλάδα ενταχθεί στους ανεπτυγμένους δείκτες, εκτιμάται ότι η στάθμισή της θα υποχωρήσει σημαντικά — από περίπου 0,57% που είναι σήμερα στον δείκτη αναδυόμενων αγορών, σε μόλις 0,06% στον παγκόσμιο δείκτη MSCI World.

Πάντως, για τις ελληνικές εταιρείες που ήδη προσελκύουν επενδυτές από το εξωτερικό μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά το επενδυτικό κοινό.

Για παράδειγμα η διοίκηση της Lamda Development, του mega-project του Ελληνικού εκτιμά ότι η αναβάθμιση θα φέρει «βαθύτερες» δεξαμενές θεσμικών κεφαλαίων.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας παραμένουν σχετικά μικρές, με τη μεγαλύτερη, την Eurobank — αξίας περίπου 12,4 δισ. ευρώ — να υστερεί σε μέγεθος έναντι πολλών ευρωπαϊκών ανταγωνιστών.

¨Όπως είχε επισημάνει η Goldman Sachs, η έξοδος από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών θα μπορούσε αρχικά να προκαλέσει εκροές από εξειδικευμένα funds. Αν και αυτές πιθανότατα θα εξισορροπηθούν με την πάροδο του χρόνου από εισροές, λόγω ένταξης σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, οι επιπτώσεις θα είναι άνισες μεταξύ των εταιρειών, με τις μικρότερες να πλήττονται περισσότερο.

Παράλληλα, η συνολική επίδραση από παθητικά κεφάλαια αναμένεται ελαφρώς αρνητική — περίπου 300 εκατ. δολάρια σε εκροές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην τελευταία ετήσια αξιολόγηση για το 2025, η MSCI είχε αναγνωρίσει σημαντική πρόοδο της ελληνικής αγοράς.

Ωστόσο, εξακολουθούσε να «βλέπει» αδυναμίες σε ζητήματα όπως η σταθερότητα του μεγέθους και η επαρκής ρευστότητα της.

Επιπλέον, οι προηγούμενες αξιολογήσεις είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την πρόσφατη επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος και την υποχώρηση του ελληνικού χρηματιστηρίου, λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν και την τελική κρίση.