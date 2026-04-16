Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,31% με ηγέτες τον τραπεζικό κλάδο και τα blue chips της βιομηχανίας 

Νέα άνοδο καταγράφει την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς διατηρείται το θετικό, επενδυτικό κλίμα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών βρίσκεται στις 2.296,5 μονάδες, με άνοδο 0,31% και η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 92,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται κατά 0,42% στις 2.683,28 μονάδες, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο κατά 0,45% στις 5.855,16 μονάδες. Ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κινείται με άνοδο 0,78% στις 2.832,73 μονάδες.

Όπως παρατηρήθηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση οι αγοραστές έχουν εκ νέου προβάδισμα και εστιάζουν σε βιομηχανία και τράπεζες, ενώ παραμένει και η χθεσινή τάση μεταφοράς ρευστότητας προς τα mid caps που υπεραπέδωσαν.

Στην Ευρώπη οι κινήσεις είναι μάλλον πιο συγκρατημένες, αν και οι δείκτες σήμερα δείχνουν διάθεση να επιστρέψουν σε θετικό έδαφος μετά την ήπια οπισθοχώρηση χθες, κυρίως υπό το βάρος της πτώσης του κλάδου πολυτελείας που δέχθηκε σημαντικό πλήγμα από τον πόλεμο.

Οι αγοραστές έχουν προβάδισμα και στην αγορά ομολόγων, με τις αποδόσεις να υποχωρούν, του γερμανικού τίτλου στο 3,01%, του γαλλικού στο 3,65%, και του ελληνικού στο 3,75%.

Σταθεροποιητικές τάσεις δείχνει το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο που κινείται στα 42,2 ευρώ η μεγαβατώρα με +1,9%.

Η πορεία των μετοχών

Από τις μετοχές που κινούνται ανοδικά, η Metlen βρίσκεται στα 36,3 ευρώ, με άνοδο 2,5%, ενώ Λάμδα, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn και Aegean ενισχύονται με πάνω από 1%.

Ανοδικά κινούνται και οι τράπεζες με την Eurobank στο +1,4%, την Alpha στο +1,3%, την Πειραιώς ενισχύεται στο 0,8% και την Εθνική στο +0,2%.

Αντίθετα, Πιέσεις δέχεται η Motor Oil που κινείται πτωτικά όπως και η Coca Cola.

Στις μετοχές mid caps, όπου όπως παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα.

Alter Ego, Φουρλής και ΟΛΘ ενισχύονται όλες κατά περισσότερο του 2%. Οι Intralot, Austriacard και Ελλάκτωρ κινούνται με άνοδο , περίπου, 1,4% και η Intracom με τον ΟΛΠ ενισχύονται επίσης κατά περισσότερο από 1%.

Συνολικά 79 τίτλοι κινούνται ανοδικά, έναντι 20 πτωτικών.