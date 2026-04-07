Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τη Σελήνη με φόντο τη Γη (pics)

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέο φωτογραφικό υλικό από την ιστορική προσέγγιση της Σελήνης στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II, προσφέροντας μια σπάνια και εντυπωσιακή οπτική της Γης όπως αποτυπώνεται από το Διάστημα.

Στα στιγμιότυπα διακρίνεται τμήμα της σεληνιακής επιφάνειας στο όριο ημέρας και νύχτας, η Γη να προβάλλει σε μεγάλη απόσταση, καθώς και τα μέλη του πληρώματος να φορούν προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Η αποστολή κατέγραψε νέο ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη πτήση στο Διάστημα, ξεπερνώντας το προηγούμενο κατά περισσότερα από 4.000 μίλια και φτάνοντας σε απόσταση περίπου 252.756 μιλίων από τη Γη.

Παράλληλα, οι αστροναύτες κατέγραψαν λεπτομερείς εικόνες της σεληνιακής επιφάνειας, περιγράφοντας κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς που αναμένεται να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών προσεδάφισης.

Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης γύρω από τη Σελήνη, ο διοικητής της Artemis II, Ριντ Γουάιζμαν, ευχαρίστησε την επιστημονική ομάδα της NASA για τον σχεδιασμό ενός ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος παρατηρήσεων, επισημαίνοντας ότι το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να βιώσει μοναδικές ανθρώπινες εμπειρίες.

Όπως υπογράμμισε, η προετοιμασία υπήρξε καθοριστική, ενώ απέδωσε την επιτυχία στη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη συμμετοχή σε μια τόσο σημαντική αποστολή.

Η τελική και πλέον απαιτητική φάση της αποστολής αφορά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης. Η κάψουλα Orion αναμένεται να αναπτύξει ταχύτητα που υπερβαίνει τις 30 φορές την ταχύτητα του ήχου, με αποτέλεσμα το εξωτερικό της να εκτεθεί σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 2.700 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το CNN.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμπεριφορά της θερμικής ασπίδας, η οποία αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης, καθώς σε προηγούμενη μη επανδρωμένη αποστολή είχαν καταγραφεί φθορές. Για τον λόγο αυτό, η NASA έχει τροποποιήσει τη διαδικασία επανεισόδου, με στόχο τη συλλογή κρίσιμων δεδομένων που θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές.