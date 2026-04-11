BBC: Θρίαμβος η αποστολή Artemis II στη σελήνη

Η αποστολή Artemis II NASA mission προκάλεσε απορίες, καθώς οι αστροναύτες πραγματοποίησαν μόνο περιφορά γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσελήνωση, παρότι αυτό είχε επιτευχθεί ήδη από το 1969. Το διαστημικό σκάφος Orion spacecraft NASA λειτούργησε άψογα, όμως η πραγματική δυσκολία βρίσκεται στο επόμενο βήμα: την επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με το BBC, όπως εξηγούν ειδικοί, η περιφορά είναι συγκριτικά απλούστερη από μια προσελήνωση. Ο Neil Armstrong και ο Buzz Aldrin το πέτυχαν στο πλαίσιο του Apollo program NASA, αλλά τότε ο στόχος ήταν κυρίως πολιτικός, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου. Μετά την επιτυχία, το ενδιαφέρον μειώθηκε και οι αποστολές σταμάτησαν.

Σήμερα, το πρόγραμμα Artemis program NASA έχει πιο φιλόδοξο στόχο: μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Η NASA σχεδιάζει ετήσιες προσεληνώσεις από το 2028 και τη δημιουργία σεληνιακής βάσης, ενώ και ο European Space Agency εκτιμά ότι θα αναπτυχθεί «σεληνιακή οικονομία».

Ωστόσο, τα εμπόδια είναι μεγάλα. Για την προσελήνωση απαιτούνται νέα σκάφη, τα οποία αναπτύσσουν η SpaceX του Elon Musk και η Blue Origin του Jeff Bezos. Το σεληνιακό Starship SpaceX και το Blue Moon Mark 2 Blue Origin έχουν καθυστερήσει σημαντικά, με τεχνικά προβλήματα να παραμένουν άλυτα.

Σε αντίθεση με τη μικρή σεληνάκατο Eagle του 1969, τα νέα σκάφη πρέπει να μεταφέρουν εξοπλισμό, οχήματα και υλικά για βάση. Αυτό απαιτεί τεράστιες ποσότητες καυσίμων, που δεν μπορούν να εκτοξευθούν με μία μόνο πτήση.

Η λύση που εξετάζεται είναι ένας διαστημικός σταθμός ανεφοδιασμού σε τροχιά γύρω από τη Γη, που θα γεμίζει μέσω πολλαπλών αποστολών. Όμως η αποθήκευση και μεταφορά υπερψυχρών καυσίμων στο διάστημα αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη τεχνική πρόκληση.

Η επόμενη αποστολή, Artemis III NASA mission, προγραμματισμένη για το 2027, θα δοκιμάσει κρίσιμες διαδικασίες για την προσελήνωση. Το αν οι σημερινές γενιές θα ζήσουν μόνιμα στη Σελήνη παραμένει αβέβαιο, καθώς το εγχείρημα είναι εφικτό μεν, αλλά ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό.