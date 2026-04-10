Artemis II: Ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής για το Orion με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη επιχείρηση επιστροφής της αποστολής Artemis II, καθώς το διαστημικό σκάφος Orion κατευθύνεται προς τον Ειρηνικό Ωκεανό για την προγραμματισμένη προσθαλάσσωσή του στα ανοικτά της Νότιας Καλιφόρνιας.

Η ολοκλήρωση της ιστορικής αποστολής των 10 ημερών —της πρώτης επανδρωμένης πτήσης προς τη Σελήνη μετά από μισό αιώνα— αναμένεται λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα Σαββάτου (ώρα Ελλάδος). Η διαδικασία περιλαμβάνει τον διαχωρισμό της κάψουλας από τη μονάδα εξυπηρέτησης και μια φλεγόμενη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, κατά την οποία θα υπάρξει η καθιερωμένη εξάλεπτη διακοπή επικοινωνιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Η «ταυτότητα» του πληρώματος και τα ρεκόρ

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ μαζί με τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν έγραψαν ιστορία πριν καν πατήσουν στη Γη.

Η αποστολή κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο διάστημα, φτάνοντας τα 406.745 χιλιόμετρα μακριά από τον πλανήτη μας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Apollo 13 από το 1970.

Η κρίσιμη δοκιμή της θερμικής ασπίδας

Το μεγαλύτερο στοίχημα της σημερινής ημέρας είναι η αντοχή της θερμικής ασπίδας της κάψουλας «Integrity», καθώς κατά την επανείσοδο, η κάψουλα θα αναπτύξει ταχύτητα περίπου 40.000 χλμ./ώρα, με τη θερμοκρασία στο εξωτερικό της να αγγίζει τους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Μετά τα ζητήματα που εντοπίστηκαν στην ακατέργαστη επιφάνεια της ασπίδας κατά την προηγούμενη μη επανδρωμένη δοκιμή (Artemis I), οι μηχανικοί της NASA τροποποίησαν την τροχιά καθόδου ώστε να μειωθεί η θερμική καταπόνηση. Οι καιρικές συνθήκες στη ζώνη προσθαλάσσωσης κοντά στο Σαν Ντιέγκο χαρακτηρίζονται ως ευνοϊκές.

Το «σκαλοπάτι» για τον Άρη

Η αποστολή Artemis II αποτελεί την τελική «γενική δοκιμή» πριν από την προγραμματισμένη προσελήνωση αστροναυτών, η οποία αναμένεται αργότερα αυτή τη δεκαετία. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη, που θα χρησιμεύσει ως ενδιάμεσος σταθμός για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη.

«Σε μια εποχή πολιτικών αναταραχών, η επιτυχία της αποστολής Artemis II επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και την τεχνολογία», αναφέρουν αναλυτές, επισημαίνοντας την ευρεία δημόσια στήριξη που απολαμβάνει το εγχείρημα παγκοσμίως.

Μόλις η κάψουλα αγγίξει το νερό με τη βοήθεια αλεξίπτωτων, ειδικές ομάδες περισυλλογής της NASA θα χρειαστούν περίπου μία ώρα για να την ασφαλίσουν και να βοηθήσουν τους αστροναύτες στην έξοδό τους.