Artemis II: Η ολική έκλειψη Ηλίου από το διαστημόπλοιο Orion και η επανασύνδεση μετά τα 40 λεπτά «σιωπής» (pics)

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II αποκατέστησαν την επαφή με τον Έλεγχο Αποστολής μετά από μια αναμενόμενη 40λεπτη διακοπή επικοινωνίας — από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των ανθρώπινων διαστημικών πτήσεων — καθώς περνούσαν πίσω από τη Σελήνη.

Το διαστημόπλοιο έφτασε στη μέγιστη απόστασή του από τη Γη για αυτήν την αποστολή, η οποία «υποψιάζεται» ότι είναι περίπου 252.756 μίλια, σύμφωνα με τη NASA.

Οι αστροναύτες έχουν πλέον ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής τους, αφού ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλον, σπάζοντας το ρεκόρ του 1970 που είχε θέσει το Apollo 13.

Οι Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch της NASA, μαζί με τον Jeremy Hansen της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, παρατήρησαν την ανατολή της Γης κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Είδαν επίσης χαρακτηριστικά της μυστηριώδους σεληνιακής αθέατης πλευράς που δεν έχουν ξαναδεί ανθρώπινα μάτια.

Το πλήρωμα απόλαυσε επίσης μια ολική έκλειψη ηλίου από την οπτική τους γωνία στο διαστημόπλοιο Orion.

Για την πτήση, οι αστροναύτες ήταν εξοπλισμένοι με επαγγελματικές κάμερες για να τραβήξουν λεπτομερείς φωτογραφίες της Σελήνης μέσα από το παράθυρο του Orion, δείχνοντας ένα σπάνιο και επιστημονικά πολύτιμο σημείο θέασης του ηλιακού φωτός που φιλτράρεται γύρω από τις άκρες της.

Το πλήρωμα είχε επίσης την ευκαιρία να φωτογραφίσει μια σπάνια στιγμή κατά την οποία η Γη, λιγότερη από την ρεκόρ απόστασή της από τον πλανήτη, έδυε και ανέτειλε μαζί με τον σεληνιακό ορίζοντα καθώς περιστρέφονταν γύρω από τη Σελήνη, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή ουράνια αντιστροφή της ανατολής της Σελήνης που συνήθως παρατηρείται από τη Γη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε για να μιλήσει με τους αστροναύτες μετά την πτήση: «Σήμερα γράψατε ιστορία».