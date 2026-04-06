WaveMotion: Νέα launches με στόχο μερίδια στην αγορά των οικιακών συσκευών

Η δυναμική είσοδος της WaveMotion στον ευρύτερο χώρο των οικιακών συσκευών σηματοδοτεί μια νέα φάση για την εταιρεία, η οποία μέχρι σήμερα έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία στον τομέα του ήχου.

Με αιχμή brands όπως η JBL, όπου καταγράφει πρωτιές σε αρκετές κατηγορίες πωλήσεων, η εταιρεία επιχειρεί πλέον να κεφαλαιοποιήσει το εμπορικό της αποτύπωμα, επεκτείνοντας το οικοσύστημά της στο smart home.

Σε πρόσφατο event παρουσίασης, η WaveMotion ανέδειξε μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει τον premium ήχο των JBL, harman/kardon και KEF με λύσεις έξυπνου σπιτιού από τις Dreame και Duux, αλλά και εμπειρίες οικιακής ψυχαγωγίας μέσω XGIMI. Η εταιρεία δείχνει ότι δεν περιορίζεται πλέον σε επιμέρους κατηγορίες, αλλά επιδιώκει να καταστεί ολοκληρωμένος πάροχος τεχνολογίας για το σύγχρονο νοικοκυριό.

Ο στόχος στις «έξυπνες» σκούπες

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της WaveMotion διαδραματίζει η Dreame, με ιδιαίτερη έμφαση στις ρομποτικές σκούπες. Πρόκειται για μια κατηγορία όπου, παρά την έντονη παρουσία ανταγωνιστών στην ελληνική αγορά, κυρίως μέσω επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής, οι ευρωπαϊκές τάσεις καταδεικνύουν διαφορετικές προτιμήσεις. Σε επίπεδο μοντέλων, η Dreame καταγράφει σημαντική άνοδο, στοιχείο που, όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, προμηνύει ανακατατάξεις και στην Ελλάδα.

Η γκάμα των προϊόντων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τιμών, από 149 έως 1.400 ευρώ, με στόχο να απευθυνθεί σε διαφορετικά καταναλωτικά κοινά. Ξεχωρίζει το νέο D20 Plus, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί κοντά στα 249 ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει game changer στην κατηγορία του. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει σταθμό αυτόματης εκκένωσης, δυνατότητα αποφυγής εμπλοκών από τρίχες, καθώς τις κόβει και τις απορροφά, ενώ προσφέρει και προηγμένες λειτουργίες μέσω εφαρμογής, όπως ειδοποιήσεις για τη φθορά αναλωσίμων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το κόστος συντήρησης παραμένει χαμηλό, καθώς τα βασικά ανταλλακτικά, όπως τα φίλτρα, κινούνται σε ιδιαίτερα προσιτά επίπεδα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, σε μια αγορά όπου οι καταναλωτές αξιολογούν πλέον όχι μόνο την αρχική τιμή αγοράς αλλά και το συνολικό κόστος χρήσης.

Η WaveMotion θέτει υψηλούς στόχους για τη συγκεκριμένη κατηγορία, επιδιώκοντας να βρεθεί εντός της πρώτης τριάδας της αγοράς μέσα στον επόμενο χρόνο και να κατακτήσει διψήφιο μερίδιο μέσα στο 2026. Όπως σημειώνει ο Διευθυντής Χονδρικής της εταιρείας, Παναγιώτης Μαραγκός, η Dreame βασίζεται σε έναν συνδυασμό κορυφαίων χαρακτηριστικών και μεσαίας τιμολόγησης, στρατηγική που εκτιμάται ότι θα της επιτρέψει να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο.

Επέκταση στις οικιακές συσκευές

Πέραν των ρομποτικών σκουπών, η Dreame προχωρά σε ένα ευρύτερο άνοιγμα στις οικιακές συσκευές, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε κατηγορίες όπως ψυγεία, φούρνοι και πλυντήρια πιάτων. Αν και τα προϊόντα αυτά αναμένεται να εισέλθουν στην ελληνική αγορά το 2027, η παρουσίασή τους καταδεικνύει τη φιλοδοξία της εταιρείας να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο κατασκευαστή οικιακού εξοπλισμού.

Η στρατηγική, ωστόσο, παραμένει σταδιακή. Προτεραιότητα δίνεται στην εδραίωση των ρομποτικών σκουπών, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του brand και να δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση καταναλωτών πριν το επόμενο βήμα.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να «χτίζει» παρουσία στην κατηγορία των μικρών οικιακών συσκευών. Το υπάρχον line-up περιλαμβάνει προϊόντα όπως air fryer νέας γενιάς με λειτουργία ατμομάγειρα, μίξερ-πολυκόφτη, καθώς και συσκευές προσωπικής φροντίδας, όπως πιστολάκια στεγνώματος και ισιώματος μαλλιών, τα οποία λαμβάνουν θετική ανταπόκριση από την αγορά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα καφετιέρα που αναμένεται να λανσαριστεί άμεσα, προσφέροντας δυνατότητα άλεσης κόκκων καφέ και παρασκευής διαφορετικών ροφημάτων χωρίς τη χρήση κάψουλας. Πρόκειται για μια ημι-επαγγελματική λύση που απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στην κουζίνα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εισαγωγή πιο εξειδικευμένων προϊόντων, όπως ο κομποστοποιητής, που ανταποκρίνεται σε σύγχρονες τάσεις βιωσιμότητας και οικολογικής διαχείρισης απορριμμάτων.