SEAJETS: Ακόμα πιο προσιτά ταξίδια σε Άνδρο και Τήνο από και προς τη Ραφήνα με νέες προσφορές

Η SEAJETS, προκειμένου να διατηρήσει τα ταξίδια προς τα νησιά προσιτά και ευέλικτα για την Ελληνική οικογένεια, έχει ήδη προχωρήσει σε ειδικές προσφορές για εισιτήρια που θα αγοραστούν εντός του Απριλίου, για δρομολόγια από και προς τη Ραφήνα με προορισμούς την Άνδρο και την Τήνο. Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές (από 24.50 € προς Άνδρο και από 29.70 € προς Τήνο), απολαμβάνοντας παράλληλα την ταχύτητα, την άνεση και την αξιοπιστία των σύγχρονων ταχύπλοων της SEAJETS.

Η SEAJETS φέτος το καλοκαίρι θα προσφέρει από τη Ραφήνα, καθημερινά δρομολόγια, τόσο πρωινά όσο και απογευματινά, δίνοντας τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα που εξυπηρετεί καλύτερα. Όλα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ταχύπλοα πλοία, εξασφαλίζοντας γρήγορη και ποιοτική μετακίνηση προς τους δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για τη στήριξη της Ελληνικής οικογένειας, του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση της δυνατότητας για σύντομες αποδράσεις, ακόμη και σε περιόδους αυξημένων οικονομικών πιέσεων και εν γένει ακρίβειας.

Παράλληλα, από τον Μάιο και έπειτα, η SEAJETS ενισχύει τη σχέση της με το επιβατικό κοινό μέσω νέων προσφορών που θα διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας SEACLUB. Οι επιβάτες θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια, εκπτώσεις σε μελλοντικά ταξίδια και ειδικές παροχές που ανταμείβουν τη σταθερή προτίμησή τους.

Η SEAJETS συνεχίζει να επενδύει σε υψηλού επιπέδου πλοία και υπηρεσίες, προσφέροντας πάρα πολλές συνδέσεις και διασυνδέσεις, διασφαλίζοντας ότι οι Κυκλάδες παραμένουν πιο κοντά από ποτέ, τόσο με την ηπειρωτική χώρα όσο και μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: