Ποιο laptop να πάρω το 2026: Οδηγός αγοράς για κάθε χρήση

Η ερώτηση ποιο laptop να πάρω, είναι από τις ερωτήσεις που δεν έχουν εύκολη απάντηση! Κάθε χρόνο εμφανίζονται νέα μοντέλα με νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, το τοπίο για laptop το 2026 είναι εξίσου πολύπλοκο! Ειδικά αν είσαι από αυτούς που δεν αλλάζουν φορητό κάθε χρόνο, τα χαρακτηριστικά που θα δεις είναι εντελώς διαφορετικά από ότι μπορεί να θυμάσαι. Μην πανικοβάλλεσαι έχουμε ετοιμάσει ένα οδηγό για αγορά laptop που θα σε καλύψει.

Δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους, υπάρχει μια απάντηση ανάλογα τη χρήση! Ας τα πάρουμε από την αρχή. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσεις είναι σε τι λειτουργικό θέλεις να δουλεύεις. Αν είσαι στο οικοσύστημα της Apple τότε αξιοποιείς το MacOS ή είναι το λειτουργικό που πρέπει να πας. Η Apple έχει πάντα μόνο μια έκδοση λειτουργικού διαθέσιμη. Αν είσαι χρήστης windows έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 11Pro και 11 Home εκδόσεις, η πρόταση μας είναι να επιλέξεις φορητό με 11 Pro εκτός και αν έχεις πολύ περιορισμένο budget ή το μηχάνημα προορίζεται για εξαιρετικά απλές λειτουργίες ή άπειρο χρήστη. Αν τέλος δουλεύεις με κάποια έκδοση linux που θα εγκαταστήσεις μετά μόνος σου μπορείς να διαλέξεις μηχάνημα χωρίς λειτουργικό και να διαθέσεις το ποσό που κερδίζεις σε καλύτερα χαρακτηριστικά.

Το επόμενο ζήτημα είναι η μνήμη RAM. Στα laptop η μνήμη δεν έχει ανατιμηθεί όπως στα desktop και δεν θα αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα. Για πολύ απλή οικιακή χρήση ένα σύστημα με 8GB μνήμης μπορεί να τα καταφέρει αλλά δεν στο προτείνουμε. Το ελάχιστο είναι τα 12Gb αλλά πραγματικά σου προτείνουμε τα 16. Για εργασίες με βίντεο, φωτογραφία, κώδικα και γενικά αν το φορητό σου χρειάζεται να έχει ισχύ σου προτείνουμε να πάρεις τουλάχιστον 32Gb μνήμης.

Ερχόμαστε στο ζήτημα επεξεργαστή. Αν θες σύστημα από την Apple προτείνουμε να επιλέγεις πάντα τον πιο τελευταίο διαθέσιμο επεξεργαστή, δηλαδή τώρα τον Μ5. Αν είσαι on a budget μπορείς να διαλέξεις και Μ4 γνωρίζοντας ότι θα έχεις λιγότερη υποστήριξη σε αναβαθμίσεις λειτουργικού. Από την άλλη για windows και linux έχεις πολλές επιλογές. Για gamers και χρήστες γραφικών από την AMD σου προτείνουμε επεξεργαστή Ryzen 9, αν επιλέγεις γραφικά από την Nvidia τότε διάλεξε ένα i9 ή i7 τελευταίας γενιάς. Για λιγότερο απαιτητικές εργασίες μπορείς να επιλέξεις και ένα i5 και η πρόταση μας είναι ένας i7. Αν δουλεύεις πολύ με AI ή θες μικρό και ελαφρύ μηχάνημα να δεις τα φορητά με Snapdragon!

Πριν περάσουμε σε συγκεκριμένα μοντέλα και προτάσεις ένα τελευταίο ζήτημα που επηρεάζει τις επιλογές σου είναι η φορητότητα. Αν κάνεις ταξίδια, είσαι συχνά στο δρόμο τότε θες κάποιο φορητό ελαφρύ και με μεγάλη μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να διαλέξεις φορητά με οθόνη 13 ή 14 ιντσών και ίσως με οθόνη αφής για να λειτουργεί και σαν tablet. Αν όμως χρειάζεσαι πιο μεγάλη οθόνη θα πρέπει να θυσιάσεις λίγη φορητότητα επιλέγοντας κάπως πιο βαρύ φορητό.

Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας!

1. Apple MacBook Pro 14 M5 Space Black Laptop 14.2" Liquid Retina XDR

Το MacBook Pro 14 ιντσών με M5 φέρνει ταχύτητα επόμενης γενιάς και πανίσχυρο AI εντός της συσκευής για τις προσωπικές, επαγγελματικές και δημιουργικές εργασίες σου. Με μπαταρία που διαρκεί έως και 24 ώρες και οθόνη Liquid Retina XDR1. Εκτός από την ταχύτερη CPU και ενοποιημένη μνήμη, το M5 διαθέτει μια ακόμα πιο ισχυρή GPU με έναν Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα, προσφέροντας ταχύτερες επιδόσεις AI. Για να μπορείς να διεκπεραιώνεις απαιτητικές ροές εργασίας με αδιανόητη ταχύτητα.

2. Lenovo ThinkBook 14 Laptop 14" IPS

Ο φορητός υπολογιστής Lenovo ThinkBook 14 Gen 7 είναι ιδανικός για ι μηχανικούς δεδομένων και επαγγελματίες εν κινήσει. Διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων και συσκευών. Με αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων Match-on-Chip, ενσωματωμένο στο κουμπί λειτουργίας, για ασφαλή πρόσβαση και άμεση εκκίνηση. Με επεξεργαστή Intel® Core™ Ultra αξιοποιεί την απαράμιλλη παραγωγικότητα που υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και σου επιτρέπει να χειρίζεσαι τα πάντα με ευκολία. Επιπλέον έρχεται με 16Gb Ram, δίσκο 1 TB, Intel Arc Graphics και Windows 11 Pro.

3. MSI Vector A18 HX A9WHG Laptop 18" IPS

Εξοπλισμένο με τις πιο πρόσφατες υλοποιήσεις της AMD και της NVIDIA και οθόνη 18 ιντσών πρόκειται για ένα από τα απόλυτα gaming laptop! Πέρα από gamers, θα ικανοποιήσει και επαγγελματίες του STEM, της δημιουργίας λογισμικού, την ανάλυση δεδομένων και τις προσομοιώσεις. Ενσωματώνει τον πανίσχυρο 16πύρηνο επεξεργαστή AMD Ryzen™ 9 9955HX, 32GB μνήμης DDR5, ένα υψηλών επιδόσεων PCIe® 4.0 (x4) NVMe™ M.2 SSD χωρητικότητας 2TB και διακριτή NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7. ε μπαταρία 99 WHr, πάχος 24 ~ 32,05 mm και βάρος μόλις 3,6 κιλά μπορείς να μεταφέρεις τον υπολογιστή σου όπου θέλεις, έχοντας πάντα μαζί σου ένα ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικών προδιαγραφών.

4. HP OmniBook X 14-fe0002nv Laptop 14" IPS Αφής

Ο HP OmniBook X Next Gen AI αποτελεί έναν υπολογιστή που επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα με την τεχνητή νοημοσύνη. Ενισχυμένο με εργαλεία AI που προσαρμόζονται στις ανάγκες σου, θα σε βοηθήσει να επιτύχεις περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Η οθόνη αφής 14" Eyesafe® Certified του HP OmniBook X Next Gen AI σου προσφέρει βελτιωμένες οπτικές εμπειρίες. Απόλαυσε ζωντανά χρώματα και καθαρότητα σε κάθε χρήση, με προστασία από την επιβλαβή μπλε ακτινοβολία. Ιδανική για πολύωρη εργασία ή ψυχαγωγία. Με εξαιρετικά χαμηλό βάρος μόλις 1,3 κιλά και μπαταρία 59WHr, μεταφέρεται εύκολα παντού για εργασία και διασκέδαση!

5. Dell 14 Plus 2in1 Laptop 14" IPS Αφής

Απόλαυσε μία άνετη εμπειρία χρήσης με τον επεξεργαστή Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V, τα γραφικά Intel® Arc™ Graphics, τη γρήγορη μνήμη LPDDR5x DRAM και το ταχύτατο M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD. Με λεπτό σχεδιασμό και στρογγυλεμένες γωνίες, το Dell 14 Plus 2-in-1 Laptop υποστηρίζει τέσσερις λειτουργίες. Σε «laptop mode» μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα σου όταν εργάζεσαι με υπολογιστικά φύλλα ή με έγγραφα. Σε «stand mode» μπορείς να κάνεις παρουσιάσεις με την άνεση που σου προσφέρει η οθόνη αφής. Σε «tent mode» το περιεχόμενο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο (π.χ. παρακολούθηση ταινιών) καθώς το πληκτρολόγιο βγαίνει από το οπτικό σου πεδίο. Και σε «tablet mode» μπορείς να σχεδιάζεις ή να κάνεις browsing με άνεση. Αν προσθέσεις και το Dell Active Pen στην αγορά σου θα έχεις ένα απίστευτό δημιουργικό εργαλείο!