ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Είναι Αύγουστος και εσείς βρίσκεστε «εντός των τειχών»; Βαλίτσα μπορεί να μη χρειαστείτε, όμως το Go For More της Εθνικής Τράπεζας θα γίνει για εσάς το απαραίτητο αξεσουάρ για ένα μοναδικό staycation!

Δεν χρειάζεται πάντα να ταξιδεύετε για να νιώσετε τι είναι διακοπές, ξεκούραση και διασκέδαση. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξίσου συναρπαστικό, με έξυπνες προτάσεις και την κατάλληλη παρέα. Ζήστε μοναδικές στιγμές λοιπόν με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και βγείτε κερδισμένοι με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Αυτό το καλοκαίρι, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας σάς έχει τη λύση για να περάσετε όμορφα και μέσα στην πόλη.

Staycation tip #1: Θερινό σινεμά

Σούρουπο στην πόλη. Η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό: θερινό σινεμά. Η μυρωδιά από αγιόκλημα και γιασεμί, αλλά και -γιατί όχι;- φρεσκοψημένο ποπκόρν σε συνδυασμό με την αγαπημένη σας ταινία κάτω από τα αστέρια, είναι το σήμα κατατεθέν του αστικού καλοκαιριού.

Για όλο τον Αύγουστο, μπορείτε να απολαύσετε αξέχαστες κινηματογραφικές βραδιές με την παρέα σας, στους κινηματογράφους της Αττικής. Επωφεληθείτε κερδίζοντας το 10% της αξίας της συναλλαγής σας σε Go For More πόντους, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση των εισιτηρίων σας στα φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα!

Staycation tip #2: Ιστορία και τέχνη

Η πόλη είναι -σχεδόν- άδεια και εσείς έχετε τον απόλυτο ελεύθερο χρόνο. Ακριβώς δηλαδή το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει όλους τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Έχετε τώρα τη μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσετε τους ιστορικούς χώρους και τα hotspots της τέχνης, από τα οποία στην καλύτερη περνούσατε μόνο απ’ έξω, λόγω των τρελών ρυθμών του χειμώνα. Περιηγηθείτε λοιπόν στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και στους πολυχώρους τέχνης της Αθήνας, επισκεφθείτε επιλεγμένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Μπορείτε τώρα να κλείσετε το εισιτήριό σας, στα ταμεία των μουσείων ή ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και να κερδίσετε 20% σε Go For More πόντους σε κάθε σας εισιτήριο.

Staycation tip #3: Βιβλίο

Καλοκαίρι χωρίς βαλίτσα γίνεται. Καλοκαίρι χωρίς βιβλίο δεν γίνεται! Επιλέξτε ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες τίτλους από ελληνικούς και ξένους τίτλους στα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία με το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε μοναδικές εκπτώσεις!

Staycation tip #4: Shopping therapy

Ηλιοθεραπεία; Γιατί όχι, shopping therapy όμως ακόμη καλύτερα. Τώρα με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής, δεν ψωνίζετε για να νιώσετε καλύτερα, νιώθετε καλύτερα για να ψωνίσετε, αφού κερδίζετε με κάθε συναλλαγή σας Go For More πόντους, για να τους εξαργυρώσετε στις επόμενες αστικές εξορμήσεις σας!

Γιατί Go For More σημαίνει περισσότερο καλοκαίρι ακόμα και στην πόλη!

