Παπουτσάνης: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης και ετήσιες επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ

Θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς η σαπωνοποιία Παπουτσάνης η οποία θέτει στόχο το περιθώριο ebitda να κινείται στο 16% και το συνολικό ποσό του μερίσματος να διαμορφώνεται στο 30% των καθαρών κερδών, ενώ παράλληλα θα υλοποιεί επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ κάθε έτος.



Στη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος κ. Μενέλαος Τασόπουλος επιβεβαίωσε το στόχο της διοίκησης για τζίρο άνω των 100 εκατ ευρώ το 2028 από 79,9 εκατ. ευρώ το 2025.

Η εταιρεία εμφάνισε αύξηση των λειτουργικών εξόδων το 2026 στα 21,5 εκατ. ευρώ από 17,3 εκατ. ευρώ, λόγω των μεγαλύτερων δαπανών διάθεσης σα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας.

Αλλάζει η πολιτική των εκπτώσεων για λιγότερα λειτουργικά έξοδα

Από το 2026 θα αλλάξει η πολιτική των εκπτώσεων στα επώνυμα προϊόντα με επιλεγμένους πελάτες. Η απόδοση

του συμφωνημένου ποσοστού έκπτωσης θα πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης πιστωτικού στον πελάτη και όχι μέσω τιμολογίου, όπως ίσχυε έως και το 2025. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει λογιστικά τις πωλήσεις, με αντίστοιχη όμως μείωση των δαπανών διάθεσης, χωρίς επίπτωση στην τελική κερδοφορίατης εταιρείας. Όπως ανέφερε μάλιστα η διοίκηση αν ίσχυε το 2025 η νέα πολιτική των εκπτώσεων ο τζίρος θα υποχωρούσε στα 76 εκατ. από 80 εκατ. ευρώ.

Ενας άλλος δείκτης που παρακολουθεί η διοίκηση είναι το λειτουργικό cash flow να βρίσκεται πολύ κοντά στο ebitda. To 2025 το cash flow από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν στα 10,7 εκατ. ευρώ και το ebitda στα 11,4 εκατ. ευρώ. Αυτό θα επιτευχθεί σύμφωνα με τη διοίκηση με τη μείωση διατήρησης των αποθεμάτων κάτω από τις 87 ημέρες που είναι σήμερα και με την ενίσχυση της κερδοφορίας σε συνδυασμό με τις σταθερές επενδύσεις στα 5 εκατ. ανά έτος τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία έχει δώσει προμέρισμα 0,04 ευρώ για το 2025 και θα μοιράσει τουλάχιστον άλλα 0,05 ευρώ ως υπόλοιπο μερίσματος μετά την έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Οι προβλέψεις ανά κατηγορία προϊόντων και οι παρενέργειες του πολέμου

Για το 2026 η διοίκηση ανέφερε πως στα επώνυμα προϊόντα αναμένεται δυναμική ανάπτυξη μέσω καινοτομίας και αύξησης της διείσδυσης στα προϊόντα προσωπικής και οικιακής φροντίδας. Οι εξαγωγές της κατηγορίας αναμένεται να αυξηθούν με διψήφιο ρυθμό, ενισχύοντας την παρουσία σε βασικές αγορές.

Στα ξενοδοχειακά προϊόντα η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο εξαγωγών των επώνυμων προϊόντων. Όπως επισημαίνουν από τη διοίκηση, ο περιφερειακός τουρισμός και τα ταξίδια ενδέχεται να επηρεαστούν από τις πρόσφατες εξελίξεις και την αστάθεια.

Στις παραγωγές για τρίτους αναμένεται ισχυρή ανάπτυξη κυρίως μέσω της επέκτασης της πελατειακής βάσης και της περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων συνεργασιών.

Στις βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών στόχος είναι το άνοιγμα νέων αγορών και η προσέλκυση νέων πελατών.



Σχετικά με το πόσο επηρεάζει ο πόλεμος τις εργασίες της βιομηχανίας, η διοίκηση τόνισε ότι επηρεάζεται κυρίως από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος αλλά είναι νωρίς ακόμη να ποσοτικοποιηθούν οι παρενέργειες αυτές, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως ο κύκλος εργασιών το 2025 της Παπουτσάνης διαμορφώθηκε σε 79,9 εκατ. ευρώ έναντι 66,2 εκατ. ευρώ το 2024 αυξημένος κατά 21%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα κέρδη ebitda ενισχύθηκαν κατά 8% στα 11,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 6,2 εκατ. αυξημένα κατά 18%