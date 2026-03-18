Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για την κατανάλωση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε το 2025 να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας και να διατηρήσει τη θετική της αναπτυξιακή πορεία. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ζυθοποιείο της εταιρείας στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Πιο συγκεκριμένα, η προηγούμενη χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, παράγοντες που επηρέασαν συνολικά την αγοραστική συμπεριφορά και έπληξαν το κανάλι HORECA, με επιπτώσεις σε κατηγορίες προϊόντων, όπως η μπύρα, ο μηλίτης και τα mixers. Σε αυτό το περιβάλλον, η πορεία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ξεχώρισε, καθώς η εταιρεία επέλεξε να κινηθεί με στρατηγική συνέπεια και μακροπρόθεσμη οπτική, επενδύοντας στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, ενισχύοντας την παρουσία της στο κανάλι HORECA και συνεχίζοντας να στηρίζει ενεργά το δίκτυο συνεργατών και διανομέων της. Συγκεκριμένα, επένδυσε σε νέα brands αντί να περιορίσει τις δαπάνες της και συνέχισε να στηρίζει τον κλάδο μέσα από πρωτοβουλίες προς συνεργάτες και διανομείς, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακτικότητας των καταναλωτών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου για την τριετία 2024-2026, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ να πραγματοποιούνται μέσα στο 2025. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στο κανάλι HORECA, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και κατηγοριών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη εστίαση δόθηκε στην κατηγορία των προϊόντων χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα αλκοόλ, η οποία διεθνώς και στην Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρύτερη κατηγορία μπύρας.