O Χάρης Βαφειάς αναδείχθηκε «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025

Ο Χάρης Βαφειάς, Διευθύνων Σύμβουλος του VAFIAS GROUP, ανακηρύχθηκε ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, στο πλαίσιο Τελετής Απονομής που διοργάνωσε η EY Ελλάδος την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με Platinum Χορηγό την Alpha Bank.

Ο EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 και νικητής της κατηγορίας «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας», Χάρης Βαφειάς, με τους Ευτύχη Βασιλάκη, Βασίλειο Κάτσο και Γιώργο Παπαδημητρίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου, που, με την παρουσία τους, τίμησαν τη δημιουργική και καινοτόμο ελληνική επιχειρηματικότητα που διαμορφώνει με αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Μαζί με την ανάδειξη του EY «Επιχειρηματία της Χρονιάς» Ελλάδος, απονεμήθηκαν και τα βραβεία των επιμέρους κατηγοριών του διαγωνισμού, στους τέσσερις νικητές που επελέγησαν από την εννεαμελή ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, υπό την προεδρία του Βασίλειου Κάτσου, Προέδρου και Συνιδρυτή της VNK Capital και Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2008.

Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν οι:

EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 και Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Χάρης Βαφειάς – Διευθύνων Σύμβουλος, VAFIAS GROUP

Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας: Ανδρέας Δημητρίου – Πρόεδρος, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Θωμάς Δούζης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ERGON FOODS

Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας: Ευάγγελος Γεροβασιλείου – Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Ο Χάρης Βαφειάς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year™, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο τον Μάιο του 2026.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια στη χώρα μας, ενώ συμπίπτει με τον εορτασμό συμπλήρωσης 100 χρόνων δραστηριοποίησης της EY στην Ελλάδα.

Γιώργος Παπαδημητρίου στην εναρκτήρια ομιλία του.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε κατά την κεντρική ομιλία του στην Τελετή Απονομής:

«Στην ΕΥ πιστεύουμε ότι, αυτούς που ξεχωρίζουν, οφείλουμε να τους αναγνωρίζουμε και να τους αναδεικνύουμε. Γιατί το πάθος, το όραμα, η δύναμη ψυχής, οι αξίες, η έμφυτη αισιοδοξία, και η εργατικότητά τους, όπως αντικατοπτρίζονται στο έργο τους, μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, για όλους μας – και ιδιαίτερα για τους νεότερους».

Με τη σειρά του, ο Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού, σημείωσε από το βήμα της εκδήλωσης: «Σε κάθε εποχή, η πρόοδος μιας χώρας καθορίζεται από ανθρώπους που τολμούν. Που βλέπουν ευκαιρίες, εκεί όπου άλλοι βλέπουν δυσκολίες. Που δημιουργούν το μέλλον, αντί να το περιμένουν. Αυτοί είναι οι επιχειρηματίες. Και απόψε έχουμε τη χαρά να τους τιμήσουμε».

Ο EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, Χάρης Βαφειάς, Διευθύνων Σύμβουλος, VAFIAS GROUP, και νικητής της κατηγορίας «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας», δήλωσε παραλαμβάνοντας το μεγάλο βραβείο: «Είμαι συγκινημένος για αυτή την τιμή. Η σκληρή δουλειά, το χιώτικο DNA και η έλλειψη φόβου, με έφεραν στο σημείο αυτό, κάτι που ούτε θα το είχα φανταστεί ποτέ όταν ξεκινούσα το 2001. Στο Μόντε Κάρλο θα πάμε να αναδείξουμε τι σημαίνει ελληνική μαγκιά».

Ο Χάρης Βαφειάς με τον Βασίλη Ψάλτη.





Ο Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, και νικητής της κατηγορίας «Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας», δήλωσε: «Με βαθιές ρίζες, μεράκι και ένα πρότυπο συνεταιριστικό μοντέλο που μεταβάλει την ανθεκτικότητα σε διαρκή ανάπτυξη, ενισχύουμε την ελληνική περιφέρεια και την εθνική οικονομία με όραμα, υπευθυνότητα και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Ο Θωμάς Δούζης, νικητής της κατηγορίας «Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας», με τον Μάρκο Βερέμη.

Ο Θωμάς Δούζης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ERGON FOODS, και νικητής της κατηγορίας «Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας», τόνισε: «Η πιο σημαντική απόφαση που πήραμε για την ανάπτυξη της ERGON, ήταν να μην προσπαθήσουμε να μοιάσουμε σε κανέναν. Αυτά τα 20 χρόνια, δημιουργούμε οικοσυστήματα και εξάγουμε το brand “Ελλάδα” σε πόλεις του εξωτερικού, διαμορφώνοντας το δικό μας DNA».

Ο Θωμάς Δούζης, νικητής της κατηγορίας «Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας», με τον Μάρκο Βερέμη.

Ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε., νικητής της κατηγορίας «Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας», σημείωσε: «Δεν είδα ποτέ τη δουλειά μου απλώς ως ένα επάγγελμα. Την είδα ως μια αποστολή ζωής, βαθιά συνδεδεμένη με τη γη, το αμπέλι και τον σεβασμό στο περιβάλλον που μας τα προσφέρει».

Ο νικητής της κατηγορίας «Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας», Ευάγγελος Γεροβασιλείου, μαζί με τη Μαίρη Χατζάκου.