Ο Gheorghe Mares-Wisniewski αναλαμβάνει Cluster Head της Sony για Ελλάδα και Κύπρο

Η Sony Electronics ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων του Gheorghe Mares-Wisniewski ως νέου Cluster Head για την Ελλάδα, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026. Στο πλαίσιο του νέου του ρόλου, ο κ. Mares-Wisniewski θα έχει επίσης εποπτική ευθύνη για τη Ρουμανία, ενισχύοντας τη στρατηγική διασύνδεση των δύο αγορών.

Ο κ. Mares-Wisniewski κατέχει καίριες θέσεις ευθύνης στη Sony τα τελευταία 20 χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρεία το 2001 και έχει διατελέσει σε ρόλους Marketing, Key Account Management, National Sales Management, καθώς και Cluster Head σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Μολδαβία, αποκτώντας ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου των ηλεκτρονικών και του λιανεμπορίου.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου και στην επαγγελματική του διαδρομή αποτυπώνει μια σταθερή ικανότητα να μετατρέπει τις προκλήσεις της αγοράς σε ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας τη δυναμική των brands και δημιουργώντας αξία σε κάθε οργανισμό στον οποίο δραστηριοποιείται. Με βαθιά κατανόηση του κλάδου του retail και ισχυρό εμπορικό ένστικτο, έχει συμβάλει στην εξέλιξη ομάδων και συνεργασιών, οδηγώντας σε ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξεχωρίζει για την άμεση και ουσιαστική προσέγγισή του, καθώς και για την ικανότητά του να κινητοποιεί ανθρώπους και να χτίζει ένα περιβάλλον συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Στο νέο του ρόλο, ο κ. Mares-Wisniewski εστιάζει στη διαμόρφωση μιας πιο ευέλικτης και αποδοτικής εμπορικής στρατηγικής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Sony στην ελληνική αγορά. Κεντρικό άξονα αποτελεί η ανάπτυξη πιο ουσιαστικών και αποδοτικών συνεργασιών με το δίκτυο συνεργατών, καθώς και η αξιοποίηση νέων ευκαιριών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λιανικής. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της ομάδας και στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Αναλαμβάνοντας με χαρά τα νέα του καθήκοντα, ο ίδιος σημείωσε: «Αναλαμβάνοντας αυτόν τον ρόλο, στόχος μου είναι να δουλέψουμε ως μία δυνατή και ευέλικτη ομάδα, που ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς και δημιουργεί ουσιαστική αξία για τους καταναλωτές. Η Ελλάδα αποτελεί μια αγορά με σημαντικές προοπτικές και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για όσα μπορούμε να πετύχουμε, ενισχύοντας τις συνεργασίες μας και φέρνοντας τη Sony ακόμη πιο κοντά στο κοινό, μέσα από καινοτόμες και ουσιαστικές εμπειρίες».