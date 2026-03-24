Ο Εμμανουήλ Καραλής στο μετοχικό σχήμα της Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε.

Η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη του Εμμανουήλ Καραλή στο μετοχικό της σχήμα. Η παρουσία του ως νέου μετόχου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο όραμα και την πορεία της στον κλάδο της οινοποιίας.

Ο βασικός μέτοχος της Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε., Ηλίας Γεωργιάδης, δήλωσε: «Καλωσορίζω τον Μανόλο στον όμιλό μας. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος με ήθος και αξίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται κοντά μας. Η απόφασή του να είναι δίπλα μας και να συμμετέχει στο όραμά μας, μάς δίνει ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε πιο δυναμικά ενισχύοντας το αποτύπωμα μας και αναδεικνύοντας το ελληνικό κρασί, στην πατρίδα μας και διεθνώς».