ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Ανάπτυξη 9,5%, επενδύσεις σε Toyota Autodirect – NIO και μέρισμα €0,14 ανά μετοχή

Σε τροχιά ανάπτυξης παρέμεινε και το 2025 ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 9,5% και κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 214,7 εκατ. ευρώ. Η οργανική ανάπτυξη, εξαιρουμένων των νέων δραστηριοτήτων και των πωλήσεων στόλου, διαμορφώθηκε στο 5,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων.

Το μεικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 5,4% στα €43,7 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 20,3%, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 6,4% στα €31 εκατ. Ωστόσο, η ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων επηρέασε την τελική γραμμή, με τα λειτουργικά κέρδη να υποχωρούν κατά 2,2% στα €16 εκατ. και τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα €9,5 εκατ. (-2,4%).

Ισχυρή ώθηση από Automotive – Σταθερότητα σε Yamaha και SIXT

Καταλύτης της ανάπτυξης ήταν ο κλάδος αυτοκινήτου, ο οποίος ενισχύθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της συνεργασίας με την Toyota μέσω της νέας δραστηριότητας Autodirect. Οι πωλήσεις του Automotive ανήλθαν σε €66,2 εκατ., σημειώνοντας άλμα 31,3%, ενώ η Porsche συνέβαλε με οργανική ανάπτυξη 8,8% στο premium segment.

Στον αντίποδα, ο κλάδος των δικύκλων και θαλάσσιων προϊόντων της Yamaha κατέγραψε πιο ήπια άνοδο (+1,8%) στα €87,2 εκατ., εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Ο τομέας ενοικιάσεων αυτοκινήτων της Sixt διατήρησε θετική πορεία, με έσοδα €61,3 εκατ. και αύξηση 2,2%, στηριζόμενος κυρίως στη δυναμική των μεγάλων τουριστικών προορισμών.

Επενδύσεις, δανεισμός και κεφαλαιακή διάρθρωση

Οι στοχευμένες επενδύσεις, κυρίως στον στόλο της SIXT, οδήγησαν σε ενίσχυση του μακροπρόθεσμου ενεργητικού, το οποίο έφτασε τα €97,5 εκατ. Η αύξηση χρηματοδοτήθηκε μέσω ισχυρών ταμειακών ροών και τραπεζικού δανεισμού, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται στα €51,9 εκατ.

Παρά την άνοδο του δανεισμού, ο δείκτης Net Debt/EBITDA παρέμεινε σε ελεγχόμενα επίπεδα (1,67), υποδηλώνοντας ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση. Το χρηματοοικονομικό κόστος διατηρήθηκε σταθερό, ακολουθώντας την αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Νέες δραστηριότητες και στρατηγική επέκτασης

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά διεύρυνσης δραστηριοτήτων για τον όμιλο, με την είσοδο στην αγορά μέσω της Toyota Autodirect, αλλά και τη συνεργασία με τη NIO, ενισχύοντας το αποτύπωμα στην ηλεκτροκίνηση.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η Autodirect θα περάσει σε κερδοφορία ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η ανάπτυξη φυσικής παρουσίας της NIO στην Ελλάδα αποτελεί βασικό επενδυτικό άξονα.

Μέρισμα και δήλωση του CEO

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,14 ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της μακροπρόθεσμης μερισματικής πολιτικής και τη σταθερή δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ολοκλήρωσε μια ακόμα χρονιά ανάπτυξης, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων σε κάθε δραστηριότητα. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και πληθωριστικών πιέσεων, οι κλάδοι μας κράτησαν σταθερή τη γραμμή άμυνας στα περιθώρια κερδοφορίας, επιτρέποντας στο μικτό περιθώριο να κινηθεί ανοδικά και να συμβαδίσει με την οργανική αύξηση των πωλήσεων.

Η δραστηριότητα της Porsche σημείωσε ρεκόρ ταξινομήσεων, με το αμιγώς ηλεκτρικό Macan να κατακτά την πρώτη θέση στα premium ηλεκτρικά SUV. Η Yamaha συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς στο δίκυκλο, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νεοεισερχόμενοι παίκτες από την Κίνα διεκδικούν αυξανόμενα μερίδια.

Η SIXT πέτυχε μια ακόμη χρονιά ρεκόρ, διατηρώντας υψηλά μερίδια στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Η προσωρινή κάμψη στη Σαντορίνη αντισταθμίστηκε από ισχυρή, διψήφια ανάπτυξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, οδηγώντας τη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων (Rent a Car) σε συνολική άνοδο 8,9%.

Το 2025 επενδύσαμε σε δύο νέες δραστηριότητες: την Toyota Autodirect και τη NIO. Η Toyota Autodirect ξεκίνησε τον Φεβρουάριο στην Πάτρα και τον Ιούνιο στη Σύρο, και τα πρώτα σημάδια είναι πολύ θετικά. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να είναι κερδοφόρα από το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η NIO μετά από πολύμηνη παρουσία στο Golden Hall, που μας επέτρεψε να συστήσουμε τη μάρκα στο ευρύ κοινό, προχωράει στη δημιουργία του πρώτου NIO House στο 14ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας. Το 2026 στοχεύουμε να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, με έμφαση παράλληλα στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβάλλουν συνεχή εγρήγορση, ωστόσο παραμένουμε αισιόδοξοι και έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας άμεσα, εφόσον επηρεαστεί η ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.»