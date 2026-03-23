METLEN-Naval Group: Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν στις 19 Μαρτίου 2026 η METLEN και η Naval Group, με στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας στον τομέα των υποβρυχίων και των πλοίων επιφανείας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της M Technologies, αμυντικού βραχίονα της METLEN, παρουσία της πρέσβειρας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer.

Όπως επισημαίνεται, το Μνημόνιο αποτελεί ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, τοποθετώντας τη METLEN ως στρατηγικό εταίρο στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group. Ήδη η γαλλική εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία της METLEN στην κατασκευή βασικών τμημάτων για τις φρεγάτες FDI, που προορίζονται τόσο για το ελληνικό όσο και για το γαλλικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι η εξειδίκευση της METLEN δημιουργεί προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας σε πολλαπλές ναυτικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων, με προσανατολισμό και σε διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συμφωνία αντανακλά την κοινή επιδίωξη των δύο πλευρών να υποστηρίξουν σύνθετα ναυτικά συστήματα και να συμβάλουν στην ενίσχυση ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος άμυνας, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τη γαλλοελληνική βιομηχανική συνεργασία.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκίνησε το 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος φρεγατών FDI για το Πολεμικό Ναυτικό, με τη Naval Group να υλοποιεί πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής, στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 70 ελληνικές επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται, πέραν του συγκεκριμένου προγράμματος, η συνεργασία έχει ήδη αποφέρει οικονομικά οφέλη για την ελληνική βιομηχανία, διευκολύνοντας την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, τόσο για υφιστάμενα όσο και για μελλοντικά προγράμματα.

Από την πλευρά της, η METLEN συνεχίζει να επενδύει στην αμυντική βιομηχανία, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης βιομηχανικού κόμβου έξι εργοστασίων στον Βόλο (M Technologies Defence Hub), ενισχύοντας τον ρόλο της στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων και στη στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας.