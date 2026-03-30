Με την εγγύηση της TÜV AUSTRIA Hellas η πιστοποίηση της Mellon Technologies για την αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης, ελέγχων και επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, απένειμε στη Mellon Technologies τη διπλή πιστοποίηση βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 18295:2017. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Mellon Technologies για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Contact Centers - CCC), διασφαλίζοντας μια αναβαθμισμένη και συνεπή εμπειρία για τον τελικό χρήστη.

Η TÜV AUSTRIA επιθεώρησε και πιστοποίησε την Mellon Technologies και για τα δύο μέρη του προτύπου:

ISO 18295-1: Που αφορά στις απαιτήσεις για τα ίδια τα Κέντρα Εξυπηρέτησης, εστιάζοντας στη διαχείριση προσωπικού, τις υποδομές και τους δείκτες απόδοσης (KPIs).

ISO 18295-2: Που αφορά στις υποχρεώσεις προς τους πελάτες-οργανισμούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του κέντρου, διασφαλίζοντας τη σωστή ενημέρωση και τον βέλτιστο σχεδιασμό διαδικασιών.

Από τα αριστερά προς τα δεξιά :Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division της TÜV AUSTRIA Hellas, Νικόλ Λιανού, Group Compliance Manager της Mellon Technologies, Δημήτρης Διαμιανάκης, ISO27001, ISO27701, ISO22301, ISO20000 Scheme Manager της TÜV AUSTRIA Hellas

Με την εφαρμογή του ISO 18295, η Mellon Technologies ενισχύει τις εσωτερικές της διαδικασίες, μειώνει τον κίνδυνο παραπόνων και αποκτά ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η πιστοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της αποτελεί ισχυρή απόδειξη της επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται αξιόπιστα στις σύγχρονες πολυκαναλικές απαιτήσεις (τηλέφωνο, email, chat). Παράλληλα, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο δέσμευσης του οργανισμού στη διαχείριση των επικοινωνιών και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών.

O κ. Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον όπου η εμπειρία του πελάτη κρίνει την επιτυχία κάθε επιχείρησης, η Mellon Technologies αποδεικνύει έμπρακτα ότι επενδύει στην ποιότητα, τη διαφάνεια και τη διαρκή βελτίωση. Στην TÜV AUSTRIA, παραμένουμε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε πιστοποιήσεις που δημιουργούν πραγματική αξία και ενισχύουν την αξιοπιστία των συνεργατών μας».

O κ. Χάρης Κωνσταντινίδης, CEO της Mellon Technologies και Μέλος Δ.Σ., δήλωσε: «Η πιστοποίηση της Mellon Technologies κατά ISO 18295 αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα. Η διπλή πιστοποίηση κατά ISO 18295 επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Για εμάς, η ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή συνέχεια και την ασφάλεια, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και στρατηγικό μας πλεονέκτημα στην αγορά».

O κ. Άγγελος Αγγελίδης, CCS & BPO Business Line Head του Ομίλου Mellon και Μέλος Δ.Σ. της Mellon Technologies, δήλωσε: «Η πιστοποίηση κατά ISO 18295 επιβεβαιώνει την καθημερινή δέσμευση της ομάδας μας για παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Στη Mellon Technologies επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους, στις διαδικασίες και στις τεχνολογικές υποδομές μας, με στόχο να διασφαλίζουμε μια συνεπή και υψηλού επιπέδου εμπειρία για κάθε πελάτη».

Με την εφαρμογή των προτύπων ISO 182951 και ISO 182952, η TÜV AUSTRIA Hellas ενισχύει το πλαίσιο αξιολόγησης εταιρειών παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον κρίσιμο τομέα της εξυπηρέτησης και της συνολικής εμπειρίας πελάτη.

Από τα αριστερά προς τα δεξιά :Χάρης Κωνσταντινίδης, CEO και Μέλος Δ.Σ. της Mellon Technologies, Άγγελος Αγγελίδης, CCS & BPO Business Line Head του Ομίλου Mellon και Μέλος Δ.Σ. της Mellon Technologies, Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα

Διατηρώντας και ενισχύοντας μια υψηλού επιπέδου ομάδα επιθεωρητών, η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει την τεχνογνωσία και τη δυναμική να αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα πρότυπα.