Κεφάλαια 350 εκατ. ευρώ θα αντλήσουν τρεις εταιρείες ακινήτων - Παράθυρο για είσοδο νέων μετόχων

Κεφάλαια της τάξης των 350 εκατ. ευρώ θα επιδιώξουν να αντλήσουν από το επενδυτικό κοινό το επόμενο διάστημα τρεις εισηγμένες εταιρείες από τον χώρο της αξιοποίησης ακινήτων με στόχο να χρηματοδοτήσουν τα φιλόδοξα επενδυτικά τους σχέδια, να αποπληρώσουν υφιστάμενες υποχρεώσεις και στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις να ενισχύσουν την ελεύθερη διασπορά των μετοχών τους, ώστε να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

Πρόκειται για την Τrastor AEEΑΠ που θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ, την Prodea Investments που επίσης με αύξηση κεφαλαίου θα αντλήσει 50 εκατ. ευρώ και την Premia Properties που θα απευθυνθεί στο retail για έκδοση ομολόγου 150 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση των Trastor και Prodea οι αυξήσεις θα γίνουν με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης ώστε να εισέλθουν νέοι μέτοχοι και να διευρύνουν τη μετοχική τους βάση.

H Trastor AEEAΠ θα επιδιώξει να αντλήσει 150 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, στις 20 Μαρτίου στην ετήσια γενική συνέλευση της Trastor οι μέτοχοι θα κληθούν να εξουσιοδοτήσουν το διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση θα προσεγγίσει τα 150 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Η προτεινόμενη αύξηση θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και ειδικευμένους επενδυτές στο εξωτερικό.

Βασικός μέτοχος της Trastor είναι η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 98,3% και θα πρέπει με την αύξηση κεφαλαίου να υποχωρήσει το ποσοστό της κάτω από το 85% ώστε να πληροί τους κανόνες ελεύθερης διασπορά του ΧΑ.

Η εταιρεία διαθέτει αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων 822 εκατ. ευρώ, δανεισμό 436 εκατ. ευρώ και το 2025 κατέγραψε έσοδα 42,59 εκατ. (+32,7%) και καθαρά κέρδη 36,32 εκατ. (+8,7%). To χαρτοφυλάκιο αποτελείται από γραφεία, καταστήματα – εμπορικά κέντρα, αποθηκευτικούς χώρους και τουριστικά ακίνητα.

Prodea: Έκτακτη συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ

Στις 2 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Prodea Investments με βασικό θέμα την εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 50 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο αποφάσεων της διοίκησης, η αύξηση θα καλυφθεί είτε με καταβολή μετρητών, είτε με εισφορά σε είδος ή με οποιοδήποτε άλλο επιτρεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία τρόπο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου. H εξουσιοδότηση θα ισχύει έως την 31/12/2026.

Η εταιρεία έχει ελεύθερη διασπορά κάτω του 15% που προβλέπει ο κανονισμός του ΧΑ με μετόχους την Invel και την Alpha και θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Χρηματιστηρίου.

Η Prodea προχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο στην πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 676 εκατ. ευρώ στον όμιλο του Γιάννη Παπαλέκα και στην πώληση 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα αξίας 510 εκατ. ευρώ. Το χρέος που θα αποπληρωθεί από αυτές τις συναλλαγές ανέρχεται σε 600 εκατ., οδηγώντας τον δείκτη δανεισμού προς αξία περιουσιακών στοιχείων (LTV) του ομίλου στο 50%.

H Prodea είναι η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ με ενεργητικό άνω των 3 δισ. ευρώ και 330 ακίνητα κυρίως γραφεία και καταστήματα αλλά τελευταία έχει επικεντρωθεί στον τομέα των ξενοδοχείων και των logistics ενώ εκτός από την Ελλάδα διατηρεί παρουσία σε Κύπρο και Ιταλία.

Retail ομόλογο 150 εκατ. από την Premia Properties

Επίσης, η εταιρεία Premia Properies θα προχωρήσει μετά το Πάσχα σε έκδοση retail ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος αλλά και την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων. To χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 65 ακίνητα εύλογης αξίας 626 εκατ. ευρώ Το ομόλογο θα έχει 7ετη διάρκεια. Από τα 150 εκατομμύρια που σκοπεύει να αντλήσει, τα 100 εκατ. θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή ομολόγου 100 εκατ. που λήγει τον Ιανουάριο του 2027, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις.

Το 2025 η εταιρεία είχε έσοδα 37,5 εκατ. (+67,8%) και καθαρά κέρδη 45,26 εκατ. (11,3%), που ενισχύθηκαν από τις αναπροσαρμoγές της αξίας των ακινήτων. O καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 397 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει δυναμικά στον τουριστικό τομέα με εξαγορά ξενοδοχείων αλλά και στην ανέγερση και εκμετάλλευση φοιτητικών εστιών.