Κάνε πιο παραγωγική την εργασία σου με το σωστό set up

Η άνεση και η εργονομία είναι δύο βασικοί παράμετροι για παραγωγική εργασία αλλά και για την υγεία σου. Παράλληλα ο εξοπλισμός γραφείου σου είναι μια επέκταση του προσωπικού σου στυλ και της αισθητικής σου. Στις καρέκλες γραφείου πρέπει να βρεις μια λύση που να συνάδει με την αισθητική σου και παράλληλα να είναι εργονομική και άνετη. Η αισθητική των επίπλων σου είναι σημαντική και προσωπική υπόθεση. Όταν ο ΄χώρος σου σε ικανοποιεί ξεκινάς την μέρα σου θετικά και κατ’ επέκταση παραγωγικά. Παράλληλα η εργονομία είναι αυτό που σου επιτρέπει να εργάζεσαι ξεκούραστα και φροντίζει την υγεία σου. Το καλό είναι ότι πλέον βρίσκεις γραφεία και καρέκλες που συνδυάζουν στυλ και εργονομία για να μην θυσιάσεις τίποτα!

1. @Work Καρέκλα Γραφείου Top II Μαύρη

Μια διευθυντική καρεκλά που ξεχωρίζει! Η κομψότητα, η αντοχή και ο εργονομικός σχεδιασμός είναι τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την Top ΙΙ καρέκλα γραφείου. Η @work καρέκλα Top II θα γίνει το απαραίτητο αντίβαρο της απαιτητικής καθημερινότητάς σου.Διαθέτει ρυθμιζόμενη άσκηση πίεσης για τη μέση, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο για απόλυτη προστασία του αυχένα και μηχανισμό Relax για ελευθερία κινήσεων! Επιπρόσθετα η προσιτή της τιμή την κάνει μια ελκυστική επιλογή. Αν το μαύρο της χρώμα δεν σε καλύπτει είναι διαθέσιμη σε τρία χρώματα για να ταιριάξει τέλεια στο γραφείο σου χαρίζοντάς του μοντέρνα αισθητική και στιλ. Φτιαγμένη από διάτρητο ύφασμα Mesh το οποίο διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει την εφίδρωση του σώματος κατά την πολύωρη εργασία. Η ανθεκτική μεταλλική βάση της καρέκλας Top II προσφέρει σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια μιας απαιτητικής και παραγωγικής ημέρας, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη μετακίνηση προς όλες τις πλευρές. Επιπλέον, χαρίζει στην καρέκλα σου περισσότερη διάρκεια ζωής αφού στηρίζεται καλύτερα χωρίς να φθείρεται από την καθημερινή χρήση.

2. @Work Καρέκλα Γραφείου Puffy Γκρί

Μια ακόμα πρόταση με διευθυντικό χαρακτήρα και αίσθηση πολυτέλειας. Η καρέκλα Puffy θα σου χαρίσει άνεση ακόμα και αν εργάζεσαι πολλές ώρες και αναβαθμίζει το στιλ στο χώρο σου! ο κάθισμά της είναι ρυθμιζόμενο, με ύψος που φτάνει από 45 έως 54cm, ενώ ο μηχανισμός Relax προσφέρει ανατομική στήριξη στην πλάτη και στη σπονδυλική σου στήλη, για να κάθεσαι σωστά και αναπαυτικά ακόμα και πολλές ώρες αν χρειαστεί. Τα μπράτσα διαθέτουν ενσωματωμένα μαξιλαράκια, για να στηρίζεις άνετα τα χέρια σου και να αποφεύγεις τα οιδήματα στους αγκώνες.

3. Turbo-X Office Βάση Οθόνης OMS-200

Η εργονομία επηρεάζεται και από το στήσιμο του γραφείου σου, μια καλή λύση για να κάνεις το γραφείο σου πιο εργονομικό είναι η χρήση μιας βάσης οθόνης. Κατασκευασμένη από γυαλί, μέταλλο και ανθεκτικό πλαστικό, η βάση οθόνης Turbo-X OMS-200 συνδυάζει το μοντέρνο σχεδιασμό με την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Με λεπτό σχεδιασμό και διαστάσεις 580 x 210 x 130mm, μπορεί να υποστηρίξει οθόνες με βάρος έως 20kg. Εξοπλισμένη με 3x θύρες USB 2.0, μία θύρα για μικρόφωνο και μία ακόμα για τον ήχο, εξασφαλίζει ασύγκριτη εργονομία και άνεση κατά την εργασία. Διαθέτει έξυπνο σύστημα διαχείρισης καλωδίων για ακόμα καλύτερη οργάνωση του γραφείου σου, επίσης στην πλαϊνή υποδοχή της μπορείς να τοποθετήσεις ένα tablet ή ένα λεπτό φορητό.

4. @Work Υποπόδιο FT-906

Ένα ακόμα αξεσουάρ για να βελτιώσεις την εργονομία και την άνεση σου είναι τα υποπόδια. Βελτιώνουν την στάση του σώματός σου όταν κάθεσαι στο γραφείο και μειώνουν την πίεση που ασκείται στη σπονδυλική σου στήλη.Τα υποπόδια @Work είναι ανατομικά, ορθοπεδικά και εργονομικά με αντιολισθητικά πέλματα και αντιολισθητική επιφάνεια για να προσφέρουν άνετη στήριξη. Ειδικά το FT-906 έχει τη δυνατότητα ρύθμισης σε τρεις διαφορετικές θέσεις ύψους. Είναι ιδανικό για κάθε σωματότυπο και ένα από τα καλύτερα gaming υποπόδια. Σημαντική λεπτομέρεια η ειδική επιφάνεια για μασάζ στα πέλματα, για να σε χαλαρώνει την καθημερινή πίεση και τις πολλές ώρες εργασίας.

5. @Work Gaming Γραφειο Nemesis Sit&Stand Rise2Play

Η απόλυτη εργονομική προσθήκη σε ένα γραφείο είναι το ίδιο το γραφείο! Οι επιφάνειες εργασίας διαφέρουν σημαντικά ανάλογα το είδος της χρήσης, οι λύσεις για gamers είναι μια καλή ιδέα για όποιον δουλεύει πολλές ώρες στον υπολογιστή του. Η όρθια στάση έχει πολλά πλεονεκτήματα για τον χρήστη, και για αυτό πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές. Σου προτείνουμε το Gaming γραφείο Sit&Stand Rise2Play με ρυθμιζόμενο ύψος, που το φέρνεις κυριολεκτικά στα μέτρα σου! Κατασκευασμένο από ποιοτικά και ανθεκτικά υλικά, με μαχητικό design και rgb φωτισμό είναι ένα ξεχωριστό γραφείο. Με το πάτημα ενός κουμπιού εξασφαλίζεις την πιο βολική στάση του σώματος για όποια χρήση θες! Θες να παίξεις, να διαβάσεις, να δουλέψεις ή απλά να τεντωθείς; Άλλαξε το ύψος του γραφείου και φέρε το κάθε φορά στην θέση που σε βολεύει. Για μέγιστη λειτουργικότητα έχει ενσωματωμένο χειριστήριο, που σε διευκολύνει στον χειρισμό. Πάτησε το ανάλογο κουμπί και εντελώς αθόρυβα θα έρθει στο ιδανικό ύψος. Κι αν δει ότι κάθεσαι πολλές ώρες; Θα σου κάνει μια υπενθύμιση, για να κάνεις ένα διάλειμμα!