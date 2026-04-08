Η Sony παρουσιάζει το True RGB - Το νέο πρότυπο στην ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης

Η Sony παρουσιάζει την κατοχυρωμένη τεχνολογία «True RGB» – το όνομα που βρίσκεται πίσω από την πρωτοποριακή τεχνολογία οθονών που θα χρησιμοποιείται στις επερχόμενες τηλεοράσεις True RGB της Sony και που θέτει νέα πρότυπα στην απόδοση εικόνας των οθονών RGB LED.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές προσεγγίσεις, η τεχνολογία True RGB της Sony χρησιμοποιεί ανεξάρτητα ελεγχόμενες πηγές φωτός (διόδους) σε κόκκινο, πράσινο και μπλε, προσφέροντας πιο διαυγή χρώματα, υψηλότερη φωτεινότητα και τον μεγαλύτερο όγκο χρώματος που έχει επιτευχθεί ποτέ στην ιστορία των οικιακών τηλεοράσεων της Sony. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που φαίνεται πιο φυσική, πιο ρεαλιστική και πιο ακριβής σε πραγματικές συνθήκες παρακολούθησης – από φωτεινά σαλόνια έως σκοτεινές κινηματογραφικές σκηνές.

Στον πυρήνα της τεχνολογίας True RGB βρίσκεται η αποκλειστική οπτική διαρρύθμιση της Sony και ο έλεγχος ακριβείας του οπίσθιου φωτισμού, που υποστηρίζεται από ένα νέο RGB backlight driver της Sony, επιτρέποντας την πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων από ευρύτερες γωνίες θέασης, διατηρώντας παράλληλα τις λεπτομέρειες και την αντίθεση που οραματίστηκε ο δημιουργός.

Η τεχνολογία True RGB αποτελεί το αποτέλεσμα περισσότερων από 20 ετών καινοτομίας της Sony στον τομέα του ελέγχου LED, μια εξέλιξη που ξεκινά από τις RGB πηγές φωτός που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη QUALIA 005 (2004) και φτάνει μέχρι την κορυφαία τεχνολογία Backlight Master Drive που κυκλοφόρησε το 2016. Συνδυάζοντας την ακρίβεια των μεμονωμένων RGB LED με τα πλεονεκτήματα τόσο της τεχνολογίας Mini LED όσο και της OLED, η Sony προσφέρει ποιότητα εικόνας που χαρακτηρίζεται από καθαρά χρώματα, υψηλή φωτεινότητα και σταθερή ακρίβεια.

Με απλά λόγια, η τεχνολογία της Sony αποδίδει πραγματικό True RGB, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες απολαμβάνουν το περιεχόμενο.

Νέες τηλεοράσεις BRAVIA με την τεχνολογία True RGB της Sony έρχονται την Άνοιξη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα μαζί σας.