Η NAK Insurance Brokers στο Delphi Economic Forum XI

Η NAK Insurance Brokers, μέλος του Ομίλου Ευρώπη Holdings, θα συμμετάσχει στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που ξεκινά αύριο στους Δελφούς, ενισχύοντας τον ενεργό της ρόλο στον δημόσιο διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και κλιματικής κρίσης, ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Insurance Brokers, θα συμμετάσχει στο πάνελ με τίτλο "From Prevention to Protection: Greece's NatCat Strategy" που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 16:00 με στόχο να αναδείξει την ανάγκη μετάβασης από την πρόληψη, στην ουσιαστική θωράκιση και προστασία.

Η συμμετοχή της NAK Insurance Brokers στο φετινό Forum εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία επενδύει συστηματικά στην ανταλλαγή γνώσης, τη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον ασφαλιστικό κλάδο. Ταυτόχρονα μέσα από τη συμμετοχή της, εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση κινδύνων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων απέναντι σε φυσικές καταστροφές και γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στη θωράκιση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Insurance Brokers, δήλωσε σχετικά «Σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται ολοένα και πιο σύνθετοι, η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στη διαχείρισή τους είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Στη NAK Insurance Brokers, μέλος του Ομίλου Ευρώπη Holdings, εδώ και 90 χρόνια επενδύουμε σε λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, λειτουργώντας ως στρατηγικοί συνεργάτες των πελατών μας και όχι απλώς ως πάροχοι υπηρεσιών ασφάλισης.»

Το Delphi Economic Forum XI συγκεντρώνει και φέτος κορυφαίους εκπροσώπους από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και των επιχειρήσεων, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ανταλλαγή ιδεών και την ανάδειξη προτάσεων για το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας.