Η Mediterra Global σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Tupperware σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία

Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη εταιρεία προϊόντων αποθήκευσης τροφίμων και ειδών κουζίνας Tupperware εισέρχεται σε μια νέα φάση στην Ελλάδα την Κύπρο και την Βουλγαρία με τη δημιουργία της Mediterra Global, της νέας εταιρείας που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του brand στις δύο αγορές.

Σημαντικό ορόσημο για τη νέα αυτή πορεία αποτέλεσε το πρώτο Συνέδριο των συνεργατών της Tupperware, που διοργάνωσε η Mediterra Global στις 16 Μαρτίου στο Βόλο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το στρατηγικό όραμα και η νέα στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας για την Ελλάδα την Κύπρο και την Βουλγαρία, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η ισχυρή εμπιστοσύνη της διοίκησης στον επαγγελματισμό, την εμπειρία και τη δέσμευση των συνεργατών της Tupperware - μιας ομάδας που διαχρονικά αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας και της ανάπτυξης της μάρκας.

Η Mediterra Global δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς αναδιοργάνωσης και λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Tupperware και αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή, εμπορική εκπροσώπηση και διάθεση του συνόλου της προϊοντικής γκάμας της εταιρείας στην Ελλάδα την Κύπρο και την Βουλγαρία.

Οι καταναλωτές και στις τρεις αγορές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων κουζίνας και λύσεων αποθήκευσης τροφίμων της Tupperware - προϊόντα που εδώ και πάνω από 80 χρόνια αποτελούν συνώνυμο της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της ποιότητας για εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτή την νέα εποχή, η Mediterra Global διατηρεί το καθιερωμένο και επιτυχημένο μοντέλο διάθεσης προϊόντων μέσω δικτύου ανεξάρτητων συνεργατών και εξατομικευμένων παραγγελιών, ένα μοντέλο που βρίσκεται διαχρονικά στον πυρήνα της σχέσης της Tupperware με τους καταναλωτές. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει τη σταδιακή ανάπτυξη νέων καναλιών διάθεσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του brand και στη διεύρυνση της απήχησής του στην αγορά.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη δυναμική κληρονομιά της Tupperware στην Ελλάδα την Κύπρο και την Βουλγαρία, δημιουργώντας παράλληλα νέες προοπτικές ανάπτυξης», δήλωσε o Βλάσσης Γκούμας, CEO της Mediterra Global. «Η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός των συνεργατών μας υπήρξαν καθοριστικοί για την επιτυχία της εταιρείας και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης της Tupperware».