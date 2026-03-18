Ιδιωτική ασφάλιση

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα των ασφαλειών αναμένεται να δημιουργήσει η κινητικότητα μεγάλων εταιρειών του κλάδου όπως η Eurolife, η Generali Hellas και η Εθνική Ασφαλιστική.

Η Generali Hellas προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά της Ευρωκλινικής, προκειμένου να γίνει «Lifetime Partner» των ασφαλισμένων της, προσφέροντας ολιστικές και ποιοτικές λύσεις υγείας.

Μάλιστα, η εξαγορά αυτή εμπλουτίζει σημαντικά το οικοσύστημα υγείας της εταιρείας.

Ακόμη, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει προταθεί και συνεργασία της Ευρωκλινικής προς άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Η πρόταση περιλαμβάνει ολοκληρωμένα πακέτα νοσηλείας που θα καλύπτουν το σύνολο των δαπανών ανά περίπτωση.

Η κίνηση της Generali να εξαγοράσει την Ευρωκλινική, θεωρείται από την αγορά ως αρκετά ως λογική, σε μια προσπάθεια της πρώτης να ελέγξει το κόστος της στις καλύψεις υγείας.

Η εταιρεία ήδη κάνει προσπάθειες ελέγχου του συνολικού της κόστους στον κλάδο, τόσο στο λειτουργικό κομμάτι όσο και στο μέτωπο των προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά, η κίνηση Πειραιώς–Εθνικής Ασφαλιστικής και αυτή της Eurobank, η οποία εξαγόρασε το 80% της Eurolife από την Fairfax, επιταχύνει τις εξελίξεις τόσο στο κομμάτι του bank assurance όσο και των υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα για την Eurolife πέραν της συνεργασίας bancassurance με την Eurobank, η Eurolife Life διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο διανομής, αποτελούμενο από περισσότερες από 1.200 συμβάσεις με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τόσο πράκτορες όσο και μεσίτες.

Οι εταιρείες του κλάδου που δεν έχουν ισχυρά bancassurance κανάλια θα αναγκαστούν να ενισχύσουν συνεργασίες με πράκτορες και brokers, να επενδύσουν σε ψηφιακή διανομή και να αναβαθμίσουν την τεχνολογία τους, ώστε να μην χάσουν μερίδιο. Άλλες εταιρείες πιθανότατα θα αναζητήσουν στρατηγικούς εταίρους ή χρηματοδοτικά σχήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα τοπίο που αλλάζει ταχύτατα.

Το bancassurance, δηλαδή η διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από το δίκτυο των τραπεζών, αποτελεί μια αγορά που ήδη αγγίζει τα 1,2 δισ. ευρώ ετησίως. Η Πειραιώς διέθετε ήδη μεγάλο μερίδιο της αγοράς, περίπου 29%, χάρη στις συνεργασίες της με την Ergo Hellas και την NN Hellas. Με την Εθνική Ασφαλιστική πλέον εντός του Ομίλου, ο πήχης ανεβαίνει θεαματικά.

Η εξαγορά δημιουργεί το μεγαλύτερο bancassurance οικοσύστημα στη χώρα, με δυνατότητα πλήρους καθετοποίησης, από ασφάλειες ζωής και υγείας, έως επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα, και από ασφάλειες κατοικίας έως νέες λύσεις χαμηλού ρίσκου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, το δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής, με εμπειρία 134 ετών, λειτουργεί ως δίαυλος για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων, ενισχύοντας την cross-selling δυναμική.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένας μηχανισμός παραγωγής προμηθειών που φέρνει την Πειραιώς στα επίπεδα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, ενισχύοντας τις μη τοκοφόρες πηγές εσόδων σε μια εποχή που τα επιτοκιακά περιθώρια σταδιακά στενεύουν.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Υγείας, η Εθνική Ασφαλιστική, ως μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, συνδέεται με τον όμιλο ΗΜΙΘΕΑ, ο οποίος ανήκει στην Τράπεζα και περιλαμβάνει τις μονάδες «Ερρίκος Ντυνάν» και τις κλινικές της πρώην Euromedica. Ακόμη, όπως αναφέρουν πληροφορίες δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να προχωρήσει και στην εξαγορά της Βιοϊατρικής.