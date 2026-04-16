Γ. Καλλιμασιάς (ΔΑΑ): Προτεραιότητα η υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης και η κερδοφορία

Eπιθετική επενδυτική ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας, ήταν το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψε ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Καλλιμασιάς, από το βήμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα διοικητική περίοδο για τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της χώρας.

Με φόντο την εντυπωσιακή αύξηση της επιβατικής κίνησης και τη διατήρηση υψηλών οικονομικών επιδόσεων, η διοίκηση θέτει ως βασικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου.

Στρατηγικές προτεραιότητες

Στην πρώτη του τοποθέτηση ενώπιον των μετόχων, ο κ. Καλλιμασιάς έδωσε το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η εταιρεία τα επόμενα χρόνια. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της αυξανόμενης ζήτησης και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και την ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών, σε μια περίοδο όπου τα διεθνή αεροδρόμια ανταγωνίζονται όχι μόνο σε επίπεδο συνδεσιμότητας, αλλά και εμπειρίας ταξιδιού. Η διασφάλιση σταθερής κερδοφορίας αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα, όπως και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας έναντι εξωτερικών προκλήσεων.

Ισχυρές επιδόσεις και αύξηση επιβατικής κίνησης

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να φτάνει τα 34 εκατ. επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και ενός από τους πλέον δυναμικούς κόμβους στην Ευρώπη. Η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον στους πιο διασυνδεδεμένους αερολιμένες της ηπείρου, κατακτώντας την 8η θέση συνολικά και τη 2η θέση στην κατηγορία μεγάλων αεροδρομίων (25–40 εκατ. επιβάτες), σύμφωνα με τα στοιχεία του ACI.

Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας αποτυπώθηκε και στην προσθήκη νέων προορισμών και δρομολογίων, τόσο από ελληνικές όσο και από διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Ενδεικτική είναι η ανάπτυξη υπερατλαντικών και ασιατικών συνδέσεων, όπως τα δρομολόγια προς Charlotte και Chengdu, που ενισχύουν τον ρόλο της Αθήνας ως διεθνούς πύλης.

Εμπορική στρατηγική

Στο πεδίο των μη αεροπορικών δραστηριοτήτων, η διοίκηση συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική “Best of Greece”, αναβαθμίζοντας την εμπορική εμπειρία εντός του αεροδρομίου. Νέα καταστήματα, σύγχρονα concepts και στοχευμένες ανακαινίσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον που απευθύνεται σε επιβάτες με υψηλή καταναλωτική δαπάνη.

Η προσέγγιση αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην αύξηση των εσόδων, αλλά και στη διαφοροποίηση του αεροδρομίου ως προορισμού εμπειρίας, στοιχείο που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη διεθνή αγορά.

Μέρισμα και επανεπένδυση

Κεντρικό σημείο της Γενικής Συνέλευσης αποτέλεσε η έγκριση της διανομής μερίσματος ύψους 204,86 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,66 ευρώ ανά μετοχή. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή κερδοφορία της εταιρείας και τη δέσμευσή της για συνεπή απόδοση προς τους μετόχους. Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να ενισχύσουν κεφαλαιακά την εταιρεία. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε υψηλή συμμετοχή, με ποσοστό κάλυψης 89,22% και άντληση κεφαλαίων 84,75 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνονται στις αεροπορικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για το πρώτο έτος, ενός τετραετούς προγράμματος συνολικού ύψους έως 240 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να στηρίξει κρίσιμες επενδύσεις υποδομών.

Επενδύσεις, τέλη και βιώσιμη ανάπτυξη

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιβατικής κίνησης, η εταιρεία προχώρησε σε προσωρινή μείωση κατά 30% του τέλους εξυπηρέτησης επιβατών για την περίοδο χαμηλής ζήτησης (Οκτώβριος 2025 – Απρίλιος 2026). Η κίνηση αυτή στοχεύει στην τόνωση της κίνησης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, εφαρμόζεται πρόγραμμα κινήτρων βιώσιμης ανάπτυξης, με εκπτώσεις για τη χρήση πιο αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών αεροσκαφών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική μείωσης των εκπομπών και ενίσχυσης των ESG επιδόσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και κρίσιμες παρεμβάσεις εταιρικής διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εκπροσώπηση. Παράλληλα, συγκροτήθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου με αυξημένο ρόλο εποπτείας, ενώ εγκρίθηκαν οι εκθέσεις βιωσιμότητας και αποδοχών. Η εκλογή νέου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με ισορροπία εμπειρίας και ανεξαρτησίας, ενισχύει τη θεσμική θωράκιση της εταιρείας.

Εξωτερικές προκλήσεις και γεωπολιτικό περιβάλλον

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αν και –με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα– δεν διαφαίνεται σημαντική επίπτωση στις οικονομικές επιδόσεις του αεροδρομίου. Ωστόσο, η διαρκής αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας. Σε ερώτηση μετόχου για το πετρέλαιο ο κ. Καλλιμασιάς εξήγησε: «Για τα αεροπορικά καύσιμα υπεύθυνες είναι οι αεροπορικές εταιρείες και όχι εμείς, συνεπώς δεν έχουμε ως εταιρεία κάποια επίπτωση άμεση. Σχετικά με το πόσο έχει επηρεαστεί η κίνηση από τις εμπλεκόμενες χώρες στη σύγκρουση, στη Μέση Ανατολή θα αναφέρω ότι είναι περίπου 7,5% πιο κάτω. Δεν έχουν σταματήσει όλες οι πτήσεις τους, αλλά έχουν ακύρωθεί λίγο περισσότερες από τις μισές».