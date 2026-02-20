Fourlis: Με 5,05% η Quest μέσω της iQbility

Τη συμμετοχή της Quest Συμμετοχών με ποσοστό άνω του 5% στην Fourlis ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη σχετική ανακοίνωση, «η FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 20η Φεβρουαρίου 2026 ότι, λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η εταιρεία QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέχει άμεσα και έμμεσα (μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής της iQbility M.ΕΠΕ) στην Εταιρεία, ανήλθε του ορίου του 5% κατά την 20η Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 5,05% (4,86% άμεσα και 0,19% έμμεσα) που αντιστοιχεί συνολικά σε 2.621.181 δικαιώματα ψήφου.