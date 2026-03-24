Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκατάλειψη της απόκτησης από την ALLWYN του αποκλειστικού ελέγχου επί της Novibet

Παραιτείται η Allwyn από την εξαγορά της Novibet, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η συγκέντρωση των δύο εταιρειών είχε κριθεί σύμφωνα με την έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή ότι «δύνατο να οδηγήσει σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού λόγω οριζόντιων επιπτώσεων μη συντονισμένης συμπεριφοράς, δια της ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης της Allwyn, και πάντως δια της κατάργησης των ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούνται σήμερα στις εν λόγω ολιγοπωλιακές αγορές, ιδίως λόγω της εξάλειψης της Novibet ως σημαντικού παράγοντα ανταγωνισμού».

Για τους λόγους αυτούς, η Εισήγηση πρότεινε την απαγόρευση της συγκέντρωσης.