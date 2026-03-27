ΕΛΒΟ: Εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διακρατικό αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο διακρατικό αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας σε έργα στρατηγικής σημασίας για την εθνική άμυνα και ασφάλεια. Το ενδιαφέρον της ΕΛΒΟ εκδηλώθηκε έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα διαφόρων φορέων, μεταξύ των οποίων και αιτήματα για ουσιαστική ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η ΕΛΒΟ διαθέτει μακρά εμπειρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την αναβάθμιση και την υποστήριξη στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων, ενώ οι εγκαταστάσεις της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν σύγχρονες γραμμές παραγωγής, δυνατότητες δοκιμών και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε όλο τον κύκλο ζωής των συστημάτων.

Με δεδομένες τις υφιστάμενες δυνατότητές της, η εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε ένα πρόγραμμα μείζονος επιχειρησιακής και βιομηχανικής σημασίας, προσφέροντας παραγωγική επάρκεια, τεχνική τεχνογνωσία και υποδομές υποστήριξης που μπορούν να ενισχύσουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Η ΕΛΒΟ συνδυάζει την ελληνική βιομηχανική βάση με την προηγμένη ισραηλινή τεχνογνωσία με πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, στοιχείο που της επιτρέπει να διεκδικεί ενεργό ρόλο σε συνεργασίες που ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της χώρας και ταυτόχρονα στηρίζουν την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Η συμμετοχή ελληνικών βιομηχανικών φορέων σε προγράμματα τέτοιας κλίμακας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αλλά και στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της εθνικής αμυντικής αυτάρκειας, της τεχνολογικής βάσης της χώρας και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας στη βιομηχανική παραγωγή.

Η ΕΛΒΟ δηλώνει έτοιμη να συμβάλει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής, την αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση ισχυρών συνεργειών με διεθνείς εταίρους στο πλαίσιο προγραμμάτων υψηλής στρατηγικής αξίας.

Για την ΕΛΒΟ, η ουσιαστική ελληνική συμμετοχή σε έργα εθνικής σημασίας πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες, τεχνική επάρκεια και μακροπρόθεσμη βιομηχανική προοπτική.