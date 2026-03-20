Δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς για την Τιτάν - Στα 350 με 400 ευρώ οι επενδύσεις φέτος

Για ένα δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς, πάνω από τα περσινά επίπεδα, έκανε λόγο η διοίκηση της Τιτάν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025. Οι όγκοι, ιδίως τον Φεβρουάριο, αυξήθηκαν σε Ελλάδα και Αίγυπτο ενώ η αγορά των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική. Όπως έγινε γνωστό η εταιρεία έχει καταφέρει να «κλειδώσει» ανατιμήσεις τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ενώ έχει ανακοινώσει και αυξήσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα και στις ΗΠΑ.

Οι προβλέψεις για πωλήσεις και ebitda το 2026

Για το σύνολο του έτους η διοίκηση εκτιμά χαμηλή μονοψήφια αύξηση πωλήσεων και μεσαία μονοψήφια αύξηση κερδών ebitda μόνο από την οργανική ανάπτυξη καθώς δεν συμπεριλαμβάνει στις προβλέψεις τα έσοδα και τα κέρδη που θα προσδώσουν στον ενοποιημένο ισολογισμό οι δύο τελευταίες εξαγορές μονάδων σε Κωνσταντινούπολη και Χάβρη, ενώ η εξαγορά μονάδας στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ θα επηρεάσει τα μεγέθη μάλλον από το 2027.

Η διοίκηση αναμένει βελτίωση και στα περιθώρια κέρδους από τις πρωτοβουλίες περιορισμού στα λειτουργικά κόστη.

Οι μονάδες σε Τουρκία και Γαλλία ήδη συνεισφέρουν θετικά και αναμένεται να δημιουργήσουν κέρδη ebitda άνω των 40 εκατ. το 2026.

Τι υποστηρίζει η διοίκηση για το ενεργειακό κόστος και τα μέτρα που έχει λάβει

Για το ενεργειακό κόστος και πόσο επιδρά σε αυτό η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση ανέφερε πως στις ΗΠΑ δεν υπάρχει αντίκτυπο, ενώ στην Ελλάδα έχει γίνει hedging για το 50% των αναγκών.

Επισημάνθηκε μάλιστα η συμβολή των εναλλακτικών καυσίμων που έχει υιοθετήσει ο όμιλος στα εργοστάσιά του ώστε να περιοριστεί η επίδραση από την αύξηση των τιμών.

Για την αγορά των ΗΠΑ από όπου προέρχεται το 50% των κερδών ebitda του ομίλου τα στελέχη της Τιτάν ανέφεραν πως η ζήτηση για δημόσιες επενδύσεις παραμένει δυνατή όπως και η ζήτηση για τσιμέντο για την κατασκευή Data Centers καθώς η Bιρτζίνια όπου αναπτύσσεται η Τιτάν είναι η «μητέρα» των Data Centers. Aντιθέτως, η ζήτηση για κατοικίες δεν έχει λάβει το μέγεθος που προσδοκούσε το management του ελληνικού ομίλου.

Οι επενδύσεις για φέτος εκτιμώνται μεταξύ 350-400 εκατ. ευρώ έναντι 285 εκατ. το 2025. Για τη χρήση του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει μέρισμα 1,10 ευρώ ανά μετοχή.