Deal Fourlis με Golden Age Capital με πυρήνα την Holland & Barrett

Στην πολλά υποσχόμενη αγορά των φαρμακείων, εισέρχεται ο όμιλος Fourlis, μέσω συμφωνίας με την Golden Age Capital η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες ο Ομιλος Fourlis σύναψε στρατηγική συμφωνία με τη Golden Age Capital Η συμφωνία προβλέπει την εισφορά της δραστηριότητας του Ομίλου που αναπτύσσει μέσω της Holland & Barrett στην Ελλάδα στην εταιρεία που η Golden Age Capital αναπτύσσει ήδη δίκτυο φαρμακείων, μετά και την εξαγορά της Dr Pharmacy.

Η αλλαγή πλεύσης της Fourlis για την ανάπτυξη της Holland & Barrett που σήμερα λειτουργεί 10 καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων τέσσερα είναι shop-in-shop, ουσιαστικά τον καθιστά μέτοχο σε ένα νέο εγχείρημα με μεγάλη δυναμική ανάπτυξης μιας αγορά ήδη κατακερματισμένης, αυτής των φαρμακείων που πλέον εξελίσσεται.

Σημειώνεται ότι η σχετική συμφωνία έχει την έγκριση της μητρικής εταιρείας της Holland & Barrett στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεταβίβαση του master franchise.

Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται.