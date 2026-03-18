Αύξηση 13% στα έσοδα της Tencent - Στήριξη από την Τεχνήτη Νοημοσύνη και το gaming

Η Tencent ανακοίνωσε την Τετάρτη πως τα έσοδα για τη χρήση του τέραρτου τριμήνου του 2025 έφτασαν τα 194,4 δισ. γουάν (24,5 δισ. δολάρια), σε μια ετήσια αύξηση 13% καθώς ο κινεζικός «κολοσσός» της τεχνολογίας ωφελήθηκε από την ισχυρή ζήτηση των προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης και από τον κλάδο του gaming.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν έσοδα 193,5 δισ. γουάν.

Για το σύνολο του 2025, τα έσοδα έφτασαν τα 751,8 δισ. γουάν, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το 2024.

Τα καθαρά κέρδη της Tencent που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 58,3 δισ.γουάν, παρουσιάζοντας άνοδο 14% σε ετήσια βάση.

Για το σύνολο του 2025, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 224,8 δισ. γουάν, αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το 2024.

Όπως ανέφερε το Bloomberg, η εταιρεία με έδρα τη Σενζέν έχει λανσάρει τις τελευταίες ημέρες μια σειρά προϊόντων που αξιοποιούν το OpenClaw, ενώ αναπτύσσει έναν agent Τεχνητής Νοημοσύνης στην πλατφόρμα WeChat, σχεδιασμένο να βοηθά 1,4 δισεκατομμύρια χρήστες να αυτοματοποιήσουν εργασίες, από την κλήση ταξί έως την κράτηση ξενοδοχείων.

Πέρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα βιντεοπαιχνίδια παραμένουν ο κύριος κινητήρας της Tencent, με το διεθνές τμήμα της να αναπτύσσεται με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς. Πέρυσι, η εταιρεία σημείωσε μεγάλες επιτυχίες όπως το Dying Light: The Beast, ενώ βασικά παιχνίδια για κινητά όπως το Honor of Kings συνεχίζουν να οδηγούν τις δαπάνες των παικτών.