Autohellas: υψηλό ιστορικό πωλήσεων αλλά πίεση στα κέρδη λόγω αποσβέσεων - μερισματική απόδοση 7,5%

Ιστορικό υψηλό πωλήσεων αλλά ελαφρά μείωση στα καθαρά κέρδη λόγω υψηλότερων αποσβέσεων μετά τις επενδύσεις για την ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων παρουσίασε ο όμιλος Autohellas το 2025.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.034,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 294,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,9%, τα κέρδη προ φόρων στα €97,8 εκατ. (-7,2%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. (μείωση 6%).

Συνολικά, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις 8 ακόμη χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος, απασχολεί στόλο μεγαλύτερο των 65.000 αυτοκινήτων με επενδύσεις (ανανέωσης και επέκτασης) σε περίπου 20.000 νέα αυτοκίνητα εντός του 2025.

Σε μέρισμα το 49% των καθαρών κερδών

Η κερδοφορία του ομίλου υποστηρίχθηκε, αντίστοιχα με το 2024, με 10,6 εκατ. από μερίσματα των συμμετοχών στην AEGEAN και την Trade Estates.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31/12/2025 διαμορφώθηκαν στα 584 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα από τα αντίστοιχα 490 εκατ. στις 31/12/2024.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση μέρισμα 0,85 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2025 που συνιστά μερισματική απόδοση 7,5% ενώ το pay out ratio (ποσοστό μερίσματος επί των καθαρών κερδών) διαμορφώθηκε στο 49%.

Ανάλυση ανά τομέα:

Μισθώσεις Ελλάδας (Hertz)

Η δραστηριότητα Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα κατέγραψε δυναμική πορεία στο 2025, με Κύκλο Εργασιών που αυξήθηκε κατά 12,5%, φτάνοντας τα 326,5 εκατ.. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις μακροχρόνιες μισθώσεις αλλά και από τις βραχυχρόνιες, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τη διεύρυνση των διαθέσιμων στόλων.

Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις βελτιώθηκαν οι δείκτες αξιοποίησης στόλου και ικανοποίησης πελατών, ενώ σημειώθηκε

αύξηση της απόδοσης του μέσου αυτοκίνητου ανά έτος μέσω ενίσχυσης της συμμέτοχης των αμέσων καναλιών διανομής, του δείκτη απασχόλησης (utilization) και της χρήσης αναβαθμισμένου μείγματος τύπων του στόλου.

Η θετική πορεία υποστηρίχθηκε και από άνοδο 6,1% στις αεροπορικές αφίξεις.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 3,1%, με οριακή βελτίωση, συνεισφέροντας συνολικά 526,9 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών. Οι εισαγωγικές εταιρίες του Ομίλου αύξησαν τον συνολικό όγκο πωλήσεων κατά 7%, με ισχυρή άνοδο στα αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά μειωμένη κερδοφορία ανά πώληση με μεγαλύτερη συμμετοχή των πωλήσεων σε εταιρικούς στόλους.

Στη λιανική, η κερδοφορία παρέμεινε ικανοποιητική, ενώ προστέθηκαν δύο νέα σημεία πώλησης στην Αθήνα. Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα και το After Sales κατέγραψε σημαντική αύξηση τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κερδοφορία.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις 171,4 εκατ. το 2025, γεγονός που προσαυξάνει ακόμη περισσότερο τη συνολική δραστηριότητα και δυναμική του Ομίλου.

Διεθνής Δραστηριότητα (Hertz)

Ο Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων, έφθασε συνολικά τα 180,6 εκατ. (-1,9%) το 2025. Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου η αυξημένη τουριστική κίνηση το 2025 έναντι του προηγούμενο έτους ενίσχυσε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με υψηλότερες τιμές, βελτιωμένη διαχείριση στόλου και βέλτιστο μείγμα οχημάτων.

Στις εταιρικές μισθώσεις, το μερίδιο αγοράς παρέμεινε σταθερό στα Βαλκάνια και αυξήθηκε σημαντικά στην Κύπρο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό τιμών.

Στην Πορτογαλία (την μόνη αγορά όπου η δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά βραχυχρόνιεςενοικιάσεις), ο τουρισμός αυξήθηκε, όμως η ενίσχυση διαθεσιμότητας σε στόλους ενοικίασης αυτοκίνητων οδήγησε σε μείωση τιμών και πίεση στα οικονομικά μεγέθη.

Η θυγατρική επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης στόλου και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποστήριξης με τρεις μονάδες, δύο εκ των οποίων ολοκληρωθήκαν τα τέλη του 2025 και μιας τρίτης που θα είναι λειτουργική στο τέλος του 2026 υποστηρίζοντας το λειτουργικό κόστος.